VAS-Aktie:



ISIN VAS-Aktie:

AT0VASGROUP3



WKN VAS-Aktie:

A3D3CD



Wien-Symbol VAS-Aktie:

VAS



Kurzprofil VAS AG:



Die VAS AG (ISIN: AT0VASGROUP3, WKN: A3D3CD, Wien-Symbol: VAS) bedient zuverlässig und kompetent mit hochwertigen Produkten für die Geotechnik, Schalungstechnik, Spanntechnik und Bewehrungstechnik. (01.09.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Münster (www.aktiencheck.de) - VAS-Aktienanalyse von Aktienanalyst Dr. Adam Jakubowski von SMC Research:Holger Steffen, Aktienanalyst von SMC Research, nimmt die Coverage für die Aktie der VAS AG (ISIN: AT0VASGROUP3, WKN: A3D3CD, Wien-Symbol: VAS) mit dem Rating "speculative buy" auf.Mit VAS bereichere seit dem letzten Jahr ein Unternehmen den Kurszettel, das auf eine mehr als 30-jährige erfolgreiche Historie in der Planung und Realisierung von Kraft- und Heizwerken im Leistungsbereich von 2 bis 30 MW zurückblicken könne. In die börsennotierte Aktiengesellschaft sei bislang die Service-Tochter eingebracht worden, außerdem habe die AG ein Joint-Venture für den Bereich Automatisierung und Steuerung gegründet und die Anlagenbaugesellschaft (VAS AI) für den Bereich der innovativsten Technologien erworben. Die restlichen Aktivitäten der VAS-Gruppe im Anlagenbau sollten noch an die AG transferiert werden.Aktuell stoße VAS auf eine hohe Nachfrage, die sogar die Kapazitäten der Gesellschaft übersteige. Dezentrale Kraftwerke mit der Möglichkeit für Kraft-Wärme-Kopplung, einer hohen Flexibilität in Bezug auf Lastschwankungen und lokal verfügbaren Ressourcen könnten zu einem Schlüsselbaustein der Energiewende und einer idealen Ergänzung des angestrebten Ausbaus der Wind- und PV-Kapazitäten werden. Als Brennstoff könnten u.a. Reststoffe aus dem Haushalts- und Gewerbemüll dienen - hier sehe das Management großes Wachstumspotenzial, insbesondere in Osteuropa. Die Nutzung dieser so genannten RDF sei technisch anspruchsvoll, VAS habe dafür aber effiziente Lösungen gefunden.Steffen habe sich in seinem Bewertungsmodell auf den Status-quo der AG (drei Töchter) gestützt und erwarte ein dynamisches Umsatz- und Gewinnwachstum, das vor allem bei dem wichtigsten Wachstumstreiber, der Tochter VAS AI, durch eine positive Marktlage, die sich in einer hohen Nachfrage niederschlage, gestützt werde. Daraus habe der Analyst einen fairen Wert von 12,00 Euro je Aktie abgeleitet, der ein substanzielles Aufwärtspotenzial biete.Holger Steffen, Analyst von SMC Research, vergibt daher in seiner Ersteinschätzung das Urteil "speculative buy". Die spekulative Komponente beruhe auf der noch geringen Datenbasis, außerdem seien die Modalitäten für die Einbringung der weiteren Anlagenbauaktivitäten der VAS-Gruppe noch offen. (Analyse vom 01.09.2023)