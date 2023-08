Wien (www.aktiencheck.de) - In Europa rückte eine Meldung die Schweizer Großbank UBS (ISIN: CH0244767585, WKN: A12DFH, Ticker-Symbol: 0UB, SIX Swiss Exchange-Symbol: UBSG) ins Rampenlicht, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.An der Frankfurter Börse hätten die Titel von VARTA (ISIN: DE000A0TGJ55, WKN: A0TGJ5, Ticker-Symbol: VAR1) mit einem Plus von rund elf Prozent den größten Tagesgewinn seit einem Dreivierteljahr verbucht. Der Batteriehersteller habe sich optimistisch über eine Erholung des Geschäfts im kommenden Jahr geäußert.In den USA seien am Freitag die Aktien von News Corp (ISIN: US65249B1098, WKN: A1W03Z, Ticker-Symbol: NC0, NASDAQ-Symbol: NNWSA) im Fokus gestanden, die an der Spitze des S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) um 4,7% angestiegen seien. Der Medienkonzern von Rupert Murdoch habe zwar im abgelaufenen Quartal einen Umsatzrückgang von fast 10% und einen Gewinneinbruch von rund 75% verzeichnet. Konzernchef Robert Thomson blicke aber dank der "bemerkenswerten Möglichkeiten" der Künstlichen Intelligenz optimistisch in die Zukunft. Die Verwendung generativer KI biete eine "bemerkenswerte Gelegenheit", neue Einkommensquellen zu erschließen und gleichzeitig die Kosten zu minimieren, habe Thomson gesagt. (14.08.2023/ac/a/m)