Tradegate-Aktienkurs VARTA-Aktie:

30,14 EUR -8,80% (29.09.2022, 16:20)



XETRA-Aktienkurs VARTA-Aktie:

30,16 EUR -7,94% (29.09.2022, 16:05)



ISIN VARTA-Aktie:

DE000A0TGJ55



WKN VARTA-Aktie:

A0TGJ5



Ticker-Symbol VARTA-Aktie:

VAR1



Kurzprofil VARTA AG:



Die VARTA AG (ISIN: DE000A0TGJ55, WKN: A0TGJ5, Ticker-Symbol Deutschland:VAR1) produziert und vermarktet ein umfassendes Batterie-Portfolio von Mikrobatterien, Haushaltsbatterien, Energiespeichersystemen bis zu kundenspezifischen Batterielösungen für eine Vielzahl von Anwendungen und setzt als Technologieführer in wichtigen Bereichen die Industriestandards. Als Muttergesellschaft der Gruppe ist sie in den Geschäftssegmenten "Microbatteries & Solutions" und "Household Batteries" tätig.



Das Segment "Microbatteries & Solutions" fokussiert sich auf das OEM-Geschäft für Mikrobatterien sowie auf das Lithium-Ionen-Batteriepack-Geschäft. Durch intensive Forschung und Entwicklung setzt VARTA die weltweiten Maßstäbe im Mikrobatterienbereich und ist anerkannter Innovationsführer in den wichtigen Wachstumsmärkten der Lithium-Ionen-Technologie sowie bei primären Hörgerätebatterien. Das Segment "Household Batteries" umfasst das Batteriegeschäft für Endkunden, darunter Haushaltsbatterien, Akkus, Ladegeräte, Portable Power (Power Banks) und Leuchten sowie Energiespeicher. (29.09.2022/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - VARTA-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der VARTA AG (ISIN: DE000A0TGJ55, WKN: A0TGJ5, Ticker-Symbol: VAR1) unter die Lupe.VARTA komme derzeit nicht aus den Schlagzeile heraus. Nach der Aussetzung der Prognosen und dem kräftigen Kursbeben folge nun der nächste Kracher: Herbert Schein lege Amt als Vorstandsvorsitzender mit sofortiger Wirkung nieder, verbleibe jedoch weiterhin bis Ende des Jahres im Vorstand. Dr. Markus Hackstein werde die Position des Vorstandssprechers übernehmen."Um einen neuen Geschäftsbereich aufzubauen, haben der Aufsichtsrat der VARTA AG und Herr Herbert Schein heute gemeinsam beschlossen, dass Herr Schein seine Funktion als Vorstandsvorsitzender der VARTA AG niederlegt. Herr Schein bleibt aber bis 31.12.2022 Mitglied des Vorstands", heiße es in einer entsprechenden Mitteilung."Der Aktionär" habe in dieser Woche bereits gefragt: "Man darf gespannt sein, mit welchen Maßnahmen der Konzern gegen den Kostendruck und die rückläufige Nachfrage der Kunden und Konsumenten vorgehen will." Egal welche Hebel in Bewegung gesetzt würden, es passiere ohne Herbert Schein im Chefsessel. Fakt sei: Es werde ein langer Weg.