XETRA-Aktienkurs VARTA-Aktie:

29,28 EUR -7,43% (19.10.2022, 15:51)



Tradegate-Aktienkurs VARTA-Aktie:

29,20 EUR -8,09% (19.10.2022, 16:07)



ISIN VARTA-Aktie:

DE000A0TGJ55



WKN VARTA-Aktie:

A0TGJ5



Ticker-Symbol VARTA-Aktie:

VAR1



Kurzprofil VARTA AG:



Die VARTA AG (ISIN: DE000A0TGJ55, WKN: A0TGJ5, Ticker-Symbol Deutschland:VAR1) produziert und vermarktet ein umfassendes Batterie-Portfolio von Mikrobatterien, Haushaltsbatterien, Energiespeichersystemen bis zu kundenspezifischen Batterielösungen für eine Vielzahl von Anwendungen und setzt als Technologieführer in wichtigen Bereichen die Industriestandards. Als Muttergesellschaft der Gruppe ist sie in den Geschäftssegmenten "Microbatteries & Solutions" und "Household Batteries" tätig.



Das Segment "Microbatteries & Solutions" fokussiert sich auf das OEM-Geschäft für Mikrobatterien sowie auf das Lithium-Ionen-Batteriepack-Geschäft. Durch intensive Forschung und Entwicklung setzt VARTA die weltweiten Maßstäbe im Mikrobatterienbereich und ist anerkannter Innovationsführer in den wichtigen Wachstumsmärkten der Lithium-Ionen-Technologie sowie bei primären Hörgerätebatterien. Das Segment "Household Batteries" umfasst das Batteriegeschäft für Endkunden, darunter Haushaltsbatterien, Akkus, Ladegeräte, Portable Power (Power Banks) und Leuchten sowie Energiespeicher. (19.10.2022/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - VARTA-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der VARTA AG (ISIN: DE000A0TGJ55, WKN: A0TGJ5, Ticker-Symbol: VAR1) unter die Lupe.Nachdem zuletzt VARTA-Mehrheitsaktionär und -Aufsichtsratschef Michael Tojner mit seinen Verkäufen von Anteilen für Aufsehen gesorgt habe, laufe die nächste Meldung von Eigengeschäften über den Ticker. Demnach habe sich mit Dr. Michael Pistauer ein weiteres Mitglied des Aufsichtsrats von Aktien des Ellwanger Batterieherstellers getrennt.Laut Mitteilung ("Directors' Dealings") habe Pistauer am 13. Oktober über die PI Beratungs- und Beteiligungs GmbH VARTA-Aktien im Wert 128.245 Euro (zu einem Mischkurs von 28,45 Euro) veräußert. Weitere Details und Hintergründe, die über eine entsprechende Pflichtmitteilung hinausgehen würden, seien nicht bekannt. Pistauer sei von April 2016 bis Dezember 2018 noch Finanzvorstand der VARTA AG gewesen, sei seit 2019 im Aufsichtsrat von VARTA und agiere laut Lebenslauf seit dem Jahr 2019 als Finanzchef der Montana Aerospace AG (Schweiz).Ansonsten herrsche Funkstille bei VARTA. Anleger sollten nach der Aussetzung der Jahresprognosen weiter auf frische Zahlen und Maßnahmen und Pläne warten, mit denen das verloren gegangene Vertrauen der Investoren zurückerobert werden solle. Laut Finanzkalender stünden die Zahlen für das abgelaufene dritte Quartal 2022 jedoch erst am 15. November auf der Agenda, so Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 19.10.2022)Börsenplätze VARTA-Aktie: