Die VARTA AG (ISIN: DE000A0TGJ55, WKN: A0TGJ5, Ticker-Symbol: VAR1) produziert und vermarktet ein umfassendes Batterie-Portfolio von Mikrobatterien, Haushaltsbatterien, Energiespeichersystemen bis zu kundenspezifischen Batterielösungen für eine Vielzahl von Anwendungen und setzt als Technologieführer in wichtigen Bereichen die Industriestandards. Als Muttergesellschaft der Gruppe ist sie in den Geschäftssegmenten "Microbatteries & Solutions" und "Household Batteries" tätig.



Das Segment "Microbatteries & Solutions" fokussiert sich auf das OEM-Geschäft für Mikrobatterien sowie auf das Lithium-Ionen-Batteriepack-Geschäft. Durch intensive Forschung und Entwicklung setzt VARTA die weltweiten Maßstäbe im Mikrobatterienbereich und ist anerkannter Innovationsführer in den wichtigen Wachstumsmärkten der Lithium-Ionen-Technologie sowie bei primären Hörgerätebatterien. Das Segment "Household Batteries" umfasst das Batteriegeschäft für Endkunden, darunter Haushaltsbatterien, Akkus, Ladegeräte, Portable Power (Power Banks) und Leuchten sowie Energiespeicher.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - VARTA-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der VARTA AG (ISIN: DE000A0TGJ55, WKN: A0TGJ5, Ticker-Symbol: VAR1) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Am 22. September habe VARTA seine Prognose für das dritte Quartal zurückgezogen und zeitglich die erst Ende Juli 2022 angepasste Prognose für das Geschäftsjahr 2022 ausgesetzt. Vor wenigen Minuten seien nun überraschend erste Eckdaten für das dritte Quartal über den Ticker gelaufen. Diese würden zeigen: Der Batteriehersteller leide unter rückläufigen Umsätzen und schreibe rote Zahlen.Nach vorläufigen Zahlen habe die VARTA im dritten Quartal 2022 einen Umsatz in Höhe von 194 Millionen Euro erzielt (Vorjahr: 224,7 Millionen Euro) - ein Umsatzrückgang von 14 Prozent. Das vorläufige bereinigte EBITDA betrage minus 2,5 Millionen Euro, nachdem im Vorjahr noch ein Gewinn von 70,2 Millionen Euro eingefahren worden sei.Zur Erinnerung: Die ursprüngliche Prognose habe einen Umsatz zwischen 210 und 230 Millionen Euro und ein bereinigtes EBITDA zwischen 40 und 50 Millionen Euro vorgesehen.In den ersten drei Quartalen habe damit ein Umsatz von 571 Millionen Euro (Vorjahr: 622,3 Millionen Euro) erzielt werden können. Dies entspreche einem Umsatzrückgang von rund acht Prozent. Das vorläufige bereinigte EBITDA nach neun Monaten betrage 66 Millionen Euro (Vorjahr: 182,5 Millionen Euro).Den Kostendruck bekämen derzeit nahezu alle produzierenden Unternehmen zu spüren. Um welche Verzögerungen von Kundengeschäften es im Detail gehe, sei weiter unbekannt. Fakt sei dagegen, dass das Q3 desaströs verlaufen sei und die Gewinnprognosen deutlich verfehlt worden seien und der Wachstumsmotor beim Umsatz auch spürbar stottere. Vor diesem Hintergrund scheine die Aktie mit einem KGV von 30 weiter zu teuer.Die endgültigen Zahlen für die ersten neun Monate 2022 würden am 15. November veröffentlicht. Ob es dann auch eine neue Jahresprognose gebe, sei unklar. Das VARTA-Management dürfte zwar weiter alles versuchen, um den angeschlagenen Batteriehersteller wieder auf Kurs zu bekommen. Dies dürfte im aktuellen Marktumfeld allerdings kein leichtes Unterfangen werden - zumal dazu vermutlich auch frisches Kapital notwendig sein dürfte.Auch wenn die Aktie mehr oder weniger unverändert auf die ersten Q3-Eckdaten reagiert, warten Anleger vor einem Einstieg weitere Nachrichten ab, so Michael Schröder von "Der Aktionär" zur VARTA-Aktie. (Analyse vom 20.10.2022)