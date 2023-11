Börsenplätze VARTA-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs VARTA-Aktie:

21,68 EUR +6,59% (10.11.2023, 11:47)



XETRA-Aktienkurs VARTA-Aktie:

21,50 EUR +4,17% (10.11.2023, 11:33)



ISIN VARTA-Aktie:

DE000A0TGJ55



WKN VARTA-Aktie:

A0TGJ5



Ticker-Symbol VARTA-Aktie:

VAR1



Kurzprofil VARTA AG:



Die VARTA AG (ISIN: DE000A0TGJ55, WKN: A0TGJ5, Ticker-Symbol: VAR1) produziert und vermarktet ein umfassendes Batterie-Portfolio von Mikrobatterien, Haushaltsbatterien, Energiespeichersystemen bis zu kundenspezifischen Batterielösungen für eine Vielzahl von Anwendungen und setzt als Technologieführer in wichtigen Bereichen die Industriestandards. Als Muttergesellschaft der Gruppe ist sie in den Geschäftssegmenten "Lithium-Ion Solutions & Microbatteries" und "Household Batteries" tätig.



Das Segment "Lithium-Ion Solutions & Microbatteries" fokussiert sich auf das Mikrobatterien-, Lithium-Ionen-CoinPower-, Lithium-Ionen-Rundzellen (Lithium-Ion Large Cells) sowie auf das Lithium-Ionen-Batteriepack-Geschäft. Durch intensive Forschung und Entwicklung setzt VARTA in vielen Bereichen der Lithium-Ionen-Technologie und bei Mikrobatterien weltweite Maßstäbe und ist so anerkannter Innovationsführer in den wichtigen Wachstumsmärkten der Lithium-Ionen-Technologie sowie bei primären Hörgerätebatterien.



Das Segment "Household Batteries" umfasst das Batteriegeschäft für Endkunden, darunter Haushaltsbatterien, Akkus, Ladegeräte, Portable Power (Power Banks) und Leuchten sowie Energiespeicher. (10.11.2023/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - VARTA-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der VARTA AG (ISIN: DE000A0TGJ55, WKN: A0TGJ5, Ticker-Symbol: VAR1) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.VARTA übertreffe nach eigenen Angaben die Markterwartungen für das dritte Quartal. Vor diesem Hintergrund habe der Batteriehersteller seine Jahresprognosen bestätigt. Die Aktie drehe nach anfänglichen Verlusten im Anschluss in den grünen Bereich. Endgültige Q3-Zahlen und weitere Details zur aktuellen Entwicklung gebe es am 14. November.Nach vorläufigen, ungeprüften Zahlen liege der Umsatz bei VARTA im dritten Quartal bei 215,1 Millionen Euro, das bereinigte EBITDA bei 29,4 Millionen Euro. Für die ersten neun Monate des laufenden Jahres betrage der Umsatz demnach 554 Millionen Euro, das bereinigte EBITDA 22,6 Millionen Euro. Allem Anschein nach hätten sich die erhofften Effekte durch saisonale Faktoren und anlaufende Kundenprojekte wie erwartet eingestellt.VARTA bestätige außerdem die im Juli gesenkte Prognose für 2023: Im Gesamtjahr erwarte der Konzern damit weiter einen Umsatz von 820 Millionen (Vorjahr: 806,9 Millionen Euro). Das bereinigte operative Ergebnis (bereinigtes EBITDA) werde zwischen 40 Millionen und 60 Millionen Euro (Vorjahr: 69,5 Millionen) gesehen.Um die Prognose zu erfüllen, müsse VARTA im Schlussquartal damit einen Umsatz von 266 Millionen Euro erzielen. Um das unteren Ende der bereinigten EBITDA-Spanne zu erreichen, brauche es 17,4 Millionen Euro. Damit scheine ein Erreichen der Planvorgaben durchaus möglich. Unter dem Strich seien schwarze Zahlen im Gesamtjahr nicht in Sicht.Ein Einstieg drängt sich daher vorerst weiter nicht auf, so Michael Schröder von "Der Aktionär" zur VARTA-Aktie. (Analyse vom 10.11.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link