Kulmbach (www.aktiencheck.de) - VARTA-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der VARTA AG (ISIN: DE000A0TGJ55, WKN: A0TGJ5, Ticker-Symbol: VAR1) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Über die jüngste Entwicklung bei VARTA habe "Der Aktionär" zuletzt eingehend berichtet. Dabei sei nach den überproportionalen Verlusten auch der Start einer technischen Gegenbewegung nicht ausgeschlossen worden. Am gestrigen Feiertag habe die Aktie des Batterieherstellers dann auch den Vorwärtsgang eingelegt. Das Fazit habe aber weiter Bestand.Der jüngste Newsflow bei VARTA habe es in sich gehabt: Nach der Aussetzung der Prognosen und dem kräftigen Kursbeben habe Herbert Schein sein Amt als Vorstandsvorsitzender niedergelegt. Zudem scheine Großaktionär Michael Tojner weitere VARTA-Aktien verkauft zu haben. Und: Die viel zitierten Short-Seller hätten ihre Positionen dem Vernehmen nach auch nach dem deutlichen Kursrutsch ausgebaut.Die Investoren hätten auf die Meldungen verschnupft reagiert. Die VARTA-Aktie habe ihre Abwärtsbewegung noch einmal deutlich beschleunigt. Am "Tag der Deutschen Einheit" sei der Startschuss für eine technische Gegenbewegung gefallen.Ob es für mehr reiche, sei fraglich. Für Robert-Jan van der Horst von Warburg Research könnte die Personalie in Vorbereitung auf neue Entwicklungsprojekte und einen anschließenden Aufbau zusätzlicher Kapazitäten getroffen worden sein. Der Zeitpunkt könnte ein Hinweis auf Fortschritte bei den Verhandlungen mit einem potenziellen zweiten großen Automobilkunden des Batterieherstellers sein, so der Analyst. Er habe seine Kaufempfehlung mit Ziel 53 Euro daher bestätigt.Die noch sehr junge Gegenbewegung könne die Aktie durchaus noch weiter nach oben führen. An der grundlegenden Situation bei VARTA dürfte sich kurzfristig indes nur wenig ändern. Der Kostendruck sollte erst einmal anhalten, der Druck der Wettbewerber ebenfalls. Für eine nachhaltige Trendwende im Kursverlauf müsse der Konzern erst einmal das verloren gegangene Vertrauen der Investoren zurückgewinnen. Viel Arbeit in einem ambitionierten Marktumfeld, so Michael Schröder von "Der Aktionär" zur VARTA-Aktie. (Analyse vom 04.10.2022)(Mit Material von dpa-AFX)