Kurzprofil VARTA AG:



Die VARTA AG (ISIN: DE000A0TGJ55, WKN: A0TGJ5, Ticker-Symbol: VAR1) produziert und vermarktet ein umfassendes Batterie-Portfolio von Mikrobatterien, Haushaltsbatterien, Energiespeichersystemen bis zu kundenspezifischen Batterielösungen für eine Vielzahl von Anwendungen und setzt als Technologieführer in wichtigen Bereichen die Industriestandards. Als Muttergesellschaft der Gruppe ist sie in den Geschäftssegmenten "Lithium-Ion Solutions & Microbatteries" und "Household Batteries" tätig.



Das Segment "Lithium-Ion Solutions & Microbatteries" fokussiert sich auf das Mikrobatterien-, Lithium-Ionen-CoinPower-, Lithium-Ionen-Rundzellen (Lithium-Ion Large Cells) sowie auf das Lithium-Ionen-Batteriepack-Geschäft. Durch intensive Forschung und Entwicklung setzt VARTA in vielen Bereichen der Lithium-Ionen-Technologie und bei Mikrobatterien weltweite Maßstäbe und ist so anerkannter Innovationsführer in den wichtigen Wachstumsmärkten der Lithium-Ionen-Technologie sowie bei primären Hörgerätebatterien.



Das Segment "Household Batteries" umfasst das Batteriegeschäft für Endkunden, darunter Haushaltsbatterien, Akkus, Ladegeräte, Portable Power (Power Banks) und Leuchten sowie Energiespeicher. (23.11.2023/ac/a/nw)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - VARTA-Aktienanalyse von "ZertifikateJournal":Ein "deutliches" Umsatzplus von 10,9 Prozent auf 215,1 Mio. Euro meldete VARTA (ISIN: DE000A0TGJ55, WKN: A0TGJ5, Ticker-Symbol: VAR1) für das dritte Quartal, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Aber: Bereinigt um einen Sondereffekt von 12,5 Mio. Euro im Zusammenhang mit der Erstattung von Anlaufkosten in einem Projekt, würden gerade noch 4,5 Prozent plus übrig bleiben. Auch die gezeigte Verbesserung des bereinigten Ergebnisses vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) im dritten Quartal entpuppe sich als Nebelkerze. Unter dem Strich habe sich der Verlust von Januar bis September von minus 20,1 Mio. auf minus 115,8 Mio. Euro ausgeweitet.Immerhin: Das Geschäft mit kleinformatigen Lithium-Ionen-Rundzellen verbessere sich. Gleichzeitig bleibe dieses "allerdings der herausforderndste Bereich in Bezug auf die Ergebnisqualität", so das Unternehmen. "Dies resultiert aus den weiterhin volatilen Forecasts, insbesondere aufgrund der laufend variierenden Abnahmeprognosen seitens unseres Großkunden." Es sei ein offenes Geheimnis, dass es sich hierbei um Apple handle.Ein Blick in den Quartalsbericht offenbare zudem, wie schlecht es bilanziell um VARTA bestellt sei. So sei die Eigenkapitalquote auf von 19,0 auf 15,3 Prozent geschrumpft. Allein im vergangenen Quartal habe VARTA 14,15 Mio. Euro verbrannt. Ginge es in dem Tempo weiter, wären die Kassen im kommenden Frühjahr leer. Daher würden die Experten vom "ZertifikateJournal" mit einer Kapitalerhöhung rechnen. Dabei gehe es auch darum, Vorfinanzierungen leisten zu können, falls der "Großkunde" wieder mehr bestelle.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze VARTA-Aktie: