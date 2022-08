Tradegate-Aktienkurs VARTA-Aktie:

ISIN VARTA-Aktie:

DE000A0TGJ55



WKN VARTA-Aktie:

A0TGJ5



Ticker-Symbol VARTA-Aktie:

VAR1



Kurzprofil VARTA AG:



Die VARTA AG (ISIN: DE000A0TGJ55, WKN: A0TGJ5, Ticker-Symbol: VAR1) produziert und vermarktet ein umfassendes Batterie-Portfolio von Mikrobatterien, Haushaltsbatterien, Energiespeichersystemen bis zu kundenspezifischen Batterielösungen für eine Vielzahl von Anwendungen und setzt als Technologieführer in wichtigen Bereichen die Industriestandards. Als Muttergesellschaft der Gruppe ist sie in den Geschäftssegmenten "Microbatteries & Solutions" und "Household Batteries" tätig.



Das Segment "Microbatteries & Solutions" fokussiert sich auf das OEM-Geschäft für Mikrobatterien sowie auf das Lithium-Ionen-Batteriepack-Geschäft. Durch intensive Forschung und Entwicklung setzt VARTA die weltweiten Maßstäbe im Mikrobatterienbereich und ist anerkannter Innovationsführer in den wichtigen Wachstumsmärkten der Lithium-Ionen-Technologie sowie bei primären Hörgerätebatterien. Das Segment "Household Batteries" umfasst das Batteriegeschäft für Endkunden, darunter Haushaltsbatterien, Akkus, Ladegeräte, Portable Power (Power Banks) und Leuchten sowie Energiespeicher. (26.08.2022/ac/a/t)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - VARTA enttäuscht auf ganzer Linie - AktienanalyseNach der Gewinnwarnung von VARTA (ISIN: DE000A0TGJ55, WKN: A0TGJ5, Ticker-Symbol: VAR1) für das zweite Quartal fielen die Zahlen wie erwartet schlecht aus, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Doch auch der Ausblick habe enttäuscht: Für das dritte Quartal rechne der Batteriehersteller mit Erlösen von 210 Mio. bis 230 Mio. Euro und einem Rückgang des bereinigten operativen Gewinns von 70 Mio. auf 40 Mio. bis 50 Mio. Euro. Grundsätzlich wolle das Unternehmen weiter vom steigenden Elektro-Mobilitätsbedarf sowie der Energiekrise profitieren. Das Geschäft mit den dafür notwendigen Lithium-Ionen-Batterien sei schon der wichtigste Markt für VARTA. Allerdings lässt das Management weiterhin Neuigkeiten zum Einstieg in das Geschäft mit Batterien für E-Autos vermissen, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 33/2022)