Das Fazit habe Bestand: VARTA dürfte vorerst nicht aus dem Abwärtsstrudel herauskommen. Selbst wenn es zum Jahresstart eine kurze Gegenbewegung geben würde: Die enttäuschende Geschäftsentwicklung sollte die Aktie vorerst weiter belasten. Dazu komme ein möglicher finanzieller Engpass. Der Vorstand versuche zwar, den angeschlagenen Batteriehersteller wieder auf Kurs zu bekommen. Das dürfte im aktuellen Marktumfeld und angesichts der hohen Verschuldung jedoch kein leichtes Unterfangen werden.



Ein Einstieg drängt sich daher nicht auf, so Michael Schröder von "Der Aktionär" zur VARTA-Aktie in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 29.12.2022)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - VARTA-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der VARTA AG (ISIN: DE000A0TGJ55, WKN: A0TGJ5, Ticker-Symbol: VAR1) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.VARTA-Aktionäre hätten im Jahr 2022 keinen Grund zur Freude gehabt. Im Gegenteil: Der Batteriehersteller habe sich mit zahlreichen Herausforderungen konfrontiert gesehen. Der Newsflow sei entsprechend negativ gewesen. Mit einem Minus von über 80 Prozent zähle die Aktie daher auch zu den größten Verlierern auf dem heimischen Kurszettel. Eine letzte Bestandsaufnahme.Über die desaströse operative Entwicklung, den Wechsel in der Führungsetage, die Insiderverkäufe, die Aktivitäten der Short-Seller und die katastropale Kursentwicklung habe "Der Aktionär" bei VARTA zuletzt ausführlich berichtet.Das eingetrübte wirtschaftliche Umfeld und die globalen Krisen gepaart mit steigenden Schulden und schrumpfenden liquiden Mitteln sowie ein knallharter Wettbewerb hätten dem Batteriehersteller in den vergangenen Monaten deutlich zugesetzt.Nach einer Gewinnwarnung im Juli habe der Konzern im September die Bombe endgültig platzen lassen: Die Jahresprognosen seien vorerst ausgesetzt worden. Mit den Q3-Zahlen habe der zwischenzeitlich neu aufgestellte Vorstand im November überarbeitete Planungen präsentiert. Für 2022 peile VARTA demnach einen Umsatzrückgang auf 805 bis 820 Millionen Euro (Vorjahr: 902,9 Millionen Euro). Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) solle dabei von 283 Millionen im Vorjahr auf 55 bis 60 Millionen Euro (Vorjahr: 282,9 Millionen Euro) sinken.Auch im kommenden Jahr werde sich das Geschäft - wenn überhaupt - nur mühsam erholen. Für 2023 peile VARTA einen Umsatz von 850 bis 880 Millionen Euro an. Das bereinigte EBITDA werde zwischen 90 und 110 Millionen Euro gesehen. Eine signifikante Verbesserung der operativen Entwicklung lasse damit weiter auf sich warten.Ungeachtet dessen seien in den letzten beiden Jahren jeweils rund 100 Millionen Euro als Dividende ausgeschüttet worden. Über die Hälfte der Summe habe Großaktionär Montana Tech Components eingestrichen, der vom VARTA-Aufsichtsrat Michael Tojner geführt werde."Mit einem veralteten Produktportfolio, gepaart mit geringeren zukünftigen Investitionen, wird es für VARTA höchstwahrscheinlich schwierig werden, seine Kapitalkosten in Zukunft zu verdienen", sehe Thomas Wissler von AlsterResearch dunkle Wolken am VARTA-Himmel aufziehen. "Hohe Investitionen und Dividenden in Kombination mit einem Rückgang von Umsatz und Gewinn haben dazu geführt, dass Varta heute hoch verschuldet ist und sich in einer ernsten Zwangslage befindet", komme Analyst William Mackie von Kepler Cheuvreux zu einem ähnlichen Fazit.Neue Kredite aufzunehmen, dürfte angesichts der hohen Verschuldung schwierig werden. VARTA habe dazu Schuldscheine begeben, die oft an Bedingungen verknüpft seien. Details seien hier nicht bekannt. Dem Vernehmen nach befinde sich VARTA in Gesprächen mit den Banken.Auf den Jahresstart bei Kursen um 117 Euro sei eine lange Talfahrt gefolgt. Kurz vor dem Jahreswechsel markiere die Aktie heute ein neues Tief bei 21,60 Euro. Selbst ein Unterschreiten der 20-Euro-Marke scheine in den letzten Handelsstunden nicht ausgeschlossen.