Kurzprofil VARTA AG:



Die VARTA AG (ISIN: DE000A0TGJ55, WKN: A0TGJ5, Ticker-Symbol: VAR1) produziert und vermarktet ein umfassendes Batterie-Portfolio von Mikrobatterien, Haushaltsbatterien, Energiespeichersystemen bis zu kundenspezifischen Batterielösungen für eine Vielzahl von Anwendungen und setzt als Technologieführer in wichtigen Bereichen die Industriestandards. Als Muttergesellschaft der Gruppe ist sie in den Geschäftssegmenten "Microbatteries & Solutions" und "Household Batteries" tätig.



Das Segment "Microbatteries & Solutions" fokussiert sich auf das OEM-Geschäft für Mikrobatterien sowie auf das Lithium-Ionen-Batteriepack-Geschäft. Durch intensive Forschung und Entwicklung setzt VARTA die weltweiten Maßstäbe im Mikrobatterienbereich und ist anerkannter Innovationsführer in den wichtigen Wachstumsmärkten der Lithium-Ionen-Technologie sowie bei primären Hörgerätebatterien. Das Segment "Household Batteries" umfasst das Batteriegeschäft für Endkunden, darunter Haushaltsbatterien, Akkus, Ladegeräte, Portable Power (Power Banks) und Leuchten sowie Energiespeicher. (17.11.2022/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - VARTA-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der VARTA AG (ISIN: DE000A0TGJ55, WKN: A0TGJ5, Ticker-Symbol: VAR1) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Es sei kein Geheimnis: VARTA stehe weiter vor vielen Problemen. Die herausfordernde wirtschaftliche Lage und die globalen Krisen würden wohl auch im kommenden Jahr für Schwierigkeiten in der Lieferkette, bei den Kosten und der Verbrauchernachfrage sorgen würden. Die neuen Prognosen des Batterieherstellers würden entsprechend zurückhaltend ausfallen.Für dieses Jahr peile VARTA noch einen Umsatz zwischen 805 und 820 Millionen Euro (Vorjahr: 902,9 Millionen Euro) an. Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) solle dabei von 283 Millionen im Vorjahr auf 55 bis 60 Millionen Euro (Vorjahr: 282,9 Millionen Euro) sinken. Analysten hätten im Vorfeld bei einem Umsatzrückgang auf 820,7 Millionen noch ein bereinigtes EBITDA von 110,1 Millionen Euro prognostiziert.Auch im kommenden Jahr werde sich das Geschäft - wenn überhaupt - nur mühsam erholen. Für 2023 peile VARTA einen Umsatz von 850 bis 880 Millionen Euro an. Das bereinigte EBITDA werde zwischen 90 und 110 Millionen Euro gesehen. Damit liege das obere Ende der Umsatzprognose im Rahmen der bisherigen Konsensschätzungen. Die Ergebnisprognose liege dagegen deutlich unter den Schätzungen der Experten, die beim bereinigten EBITDA für das kommende Jahr im Schnitt mit rund 174 Millionen Euro kalkuliert hätten. Eine signifikante Verbesserung der operativen Entwicklung lasse damit weiter auf sich warten."Die Unternehmenssituation ist nach wie vor herausfordernd in einem für uns alle angespannten wirtschaftlichen Umfeld", so Vorstandssprecher Markus Hackstein. Der Batteriehersteller wolle mit einem Paket von Maßnahmen zur Kostensenkung gegensteuern. So sollten die Kapazitäten für CoinPower-Zellen, die beispielsweise in Kopfhörern eingesetzt würden, reduziert und für den Produktionsstandort Nördlingen von Dezember bis April Kurzarbeit angemeldet werden. Zudem werde der Fabrikneubau für die V4Drive-Rundzelle gestoppt und solle erst nach verbindlichen Kundenzusagen fortgesetzt werden.VARTA komme vorerst nicht aus dem Abwärtsstrudel heraus. Die enttäuschende Geschäftsentwicklung und die unter den Erwartungen liegende Ergebnisprognose dürfte die Aktie kurz- und mittelfristig weiter belasten. Das neu aufgestellte Management versuche den angeschlagenen Batteriehersteller wieder auf Kurs zu bekommen. Das dürfte im aktuellen Marktumfeld aber weiterhin kein leichtes Unterfangen werden.Anleger warten vor einem Einstieg die nächsten Nachrichten zur operativen Entwicklung ab, so Michael Schröder von "Der Aktionär" zur VARTA-Aktie. (Analyse vom 17.11.2022)(Mit Material von dpa-AFX)