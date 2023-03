XETRA-Aktienkurs VARTA-Aktie:

Kurzprofil VARTA AG:



Die VARTA AG (ISIN: DE000A0TGJ55, WKN: A0TGJ5, Ticker-Symbol: VAR1) produziert und vermarktet ein umfassendes Batterie-Portfolio von Mikrobatterien, Haushaltsbatterien, Energiespeichersystemen bis zu kundenspezifischen Batterielösungen für eine Vielzahl von Anwendungen und setzt als Technologieführer in wichtigen Bereichen die Industriestandards. Als Muttergesellschaft der Gruppe ist sie in den Geschäftssegmenten "Lithium-Ion Solutions & Microbatteries" und "Household Batteries" tätig.



Das Segment "Lithium-Ion Solutions & Microbatteries" fokussiert sich auf das Mikrobatterien-, Lithium-Ionen-CoinPower-, Lithium-Ionen-Rundzellen (Lithium-Ion Large Cells) sowie auf das Lithium-Ionen-Batteriepack-Geschäft. Durch intensive Forschung und Entwicklung setzt VARTA in vielen Bereichen der Lithium-Ionen-Technologie und bei Mikrobatterien weltweite Maßstäbe und ist so anerkannter Innovationsführer in den wichtigen Wachstumsmärkten der Lithium-Ionen-Technologie sowie bei primären Hörgerätebatterien.



Das Segment "Household Batteries" umfasst das Batteriegeschäft für Endkunden, darunter Haushaltsbatterien, Akkus, Ladegeräte, Portable Power (Power Banks) und Leuchten sowie Energiespeicher. (22.03.2023/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - VARTA-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Batterieherstellers VARTA AG (ISIN: DE000A0TGJ55, WKN: A0TGJ5, Ticker-Symbol: VAR1) unter die Lupe.Das eingetrübte wirtschaftliche Umfeld und die globalen Krisen gepaart mit steigenden Schulden und schrumpfenden liquiden Mitteln sowie ein knallharter Wettbewerb hätten VARTA ordentlich zugesetzt. Um den Konzern finanziell und operativ zu stabilisieren, plane der Batteriehersteller weitreichende Restrukturierungsmaßnahmen. Die dabei notwendige Kapitalerhöhung sei erfolgreich platziert worden.AKTIONÄR-Leser wissen: Voraussetzung für eine Restrukturierung ist die Reduzierung der Kostenbasis sowie eine weitere Diversifikation der Kundenbasis und neue Investitionen in Wachstumsfelder, so Schröder.VARTA habe sich dazu wie angekündigt frisches Geld beschafft. Dazu seien 2,22 Millionen neue Aktien zum Preis von 22,85 Euro je Aktie ausgegeben worden. Gezeichnet worden seien die Aktien ausschließlich durch eine Gesellschaft des Großaktionärs Michael Tojner. Das Bezugsrecht der übrigen Aktionäre sei ausgeschlossen gewesen. Die neuen Aktien seien für 2022 voll dividendenberechtigt. Der Bruttoemissionserlös liege bei rund 50,7 Mio. Euro. Der Verwässerungseffekt belaufe sich somit auf rund fünf Prozent.Ein Einstieg drängt sich daher vorerst weiter nicht auf, so Michael Schröder von "Der Aktionär". (Analyse vom 22.03.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze VARTA-Aktie: