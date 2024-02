Börsenplätze VARTA-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs VARTA-Aktie:

16,25 EUR -7,83% (01.02.2024, 18:10)



XETRA-Aktienkurs VARTA-Aktie:

16,075 EUR -8,74% (01.02.2024, 17:39)



ISIN VARTA-Aktie:

DE000A0TGJ55



WKN VARTA-Aktie:

A0TGJ5



Ticker-Symbol VARTA-Aktie:

VAR1



Kurzprofil VARTA AG:



Die VARTA AG (ISIN: DE000A0TGJ55, WKN: A0TGJ5, Ticker-Symbol: VAR1) produziert und vermarktet ein umfassendes Batterie-Portfolio von Mikrobatterien, Haushaltsbatterien, Energiespeichersystemen bis zu kundenspezifischen Batterielösungen für eine Vielzahl von Anwendungen und setzt als Technologieführer in wichtigen Bereichen die Industriestandards. Als Muttergesellschaft der Gruppe ist sie in den Geschäftssegmenten "Lithium-Ion Solutions & Microbatteries" und "Household Batteries" tätig.



Das Segment "Lithium-Ion Solutions & Microbatteries" fokussiert sich auf das Mikrobatterien-, Lithium-Ionen-CoinPower-, Lithium-Ionen-Rundzellen (Lithium-Ion Large Cells) sowie auf das Lithium-Ionen-Batteriepack-Geschäft. Durch intensive Forschung und Entwicklung setzt VARTA in vielen Bereichen der Lithium-Ionen-Technologie und bei Mikrobatterien weltweite Maßstäbe und ist so anerkannter Innovationsführer in den wichtigen Wachstumsmärkten der Lithium-Ionen-Technologie sowie bei primären Hörgerätebatterien.



Das Segment "Household Batteries" umfasst das Batteriegeschäft für Endkunden, darunter Haushaltsbatterien, Akkus, Ladegeräte, Portable Power (Power Banks) und Leuchten sowie Energiespeicher. (01.02.2024/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - VARTA-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Tim Temp vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der VARTA AG (ISIN: DE000A0TGJ55, WKN: A0TGJ5, Ticker-Symbol: VAR1) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Anleger seien zur Wochenmitte vorsichtig geworden und würden sich mit neuen Zukäufen zurückhalten. Zudem gebe es eine Vielzahl an Unternehmensberichten, die verarbeitet werden möchten. Die VARTA-Aktie sei ohnehin angeschlagen und in diesem Marktumfeld falle die Aktie heute massiv. Anleger müssten hier jetzt vorsichtig sein, um keine weitere böse Überraschung zu erleben.Operativ habe das Unternehmen in den letzten Monaten oft hinter den Erwartungen der Anleger zurückgelegen. Auch die Analysten seien enttäuscht worden und die selbst gesteckten Unternehmensziele seien zum Teil ebenfalls deutlich verfehlt worden. In dieser Kombination keine gute Mischung für ein Wertpapier. Entsprechend heftig sei der inzwischen aufgelaufene Kursverlust vom Allzeithoch. Das Rekordhoch sei vor ziemlich genau zwei Jahren bei 181,30 Euro erreicht worden. Nun seien über 91 Prozent an Wert vernichtet.Sorgen bereite Anlegern weiterhin die Geschäftsentwicklung. Analysten sähen für das Geschäftsjahr 2023 weiterhin keine schwarzen Zahlen. Nach einem Verlust je Aktie von 2,21 Euro im laufenden Jahr dürften auch in den Folgejahren noch rote Zahlen zu Buche stehen. Genaueres werde der Geschäftsbericht am 28. März liefern.Mit dem heutigen Abverkauf von aktuell über 5,5 Prozent würden Anleger versuchen Schadensbegrenzung zu betreiben. Da auch das Handelsvolumen deutlich angezogen habe, möchten Investoren reihenweise ihre Papiere los werden. Sollte der Kurs heute nach Handelsschluss unter dem Support bei 16,75 Euro schließen, werde ein weiteres Verkaufssignal ausgelöst.Die VARTA-Aktie sei übel zugerichtet, die Zahlen hätten bisher enttäuscht und entsprechend angeschlagen sei der Chart.Anleger lassen aktuell die Finger von dem Titel, da weitere Kursverluste drohen, so Tim Temp von "Der Aktionär" zur VARTA-Aktie. Spannend werde es wahrscheinlich erst wieder mit dem Jahresabschluss am 28. März. (Analyse vom 01.02.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link