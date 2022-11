Börsenplätze VARTA-Aktie:



Kurzprofil VARTA AG:



Die VARTA AG (ISIN: DE000A0TGJ55, WKN: A0TGJ5, Ticker-Symbol Deutschland:VAR1) produziert und vermarktet ein umfassendes Batterie-Portfolio von Mikrobatterien, Haushaltsbatterien, Energiespeichersystemen bis zu kundenspezifischen Batterielösungen für eine Vielzahl von Anwendungen und setzt als Technologieführer in wichtigen Bereichen die Industriestandards. Als Muttergesellschaft der Gruppe ist sie in den Geschäftssegmenten "Microbatteries & Solutions" und "Household Batteries" tätig.



Das Segment "Microbatteries & Solutions" fokussiert sich auf das OEM-Geschäft für Mikrobatterien sowie auf das Lithium-Ionen-Batteriepack-Geschäft. Durch intensive Forschung und Entwicklung setzt VARTA die weltweiten Maßstäbe im Mikrobatterienbereich und ist anerkannter Innovationsführer in den wichtigen Wachstumsmärkten der Lithium-Ionen-Technologie sowie bei primären Hörgerätebatterien. Das Segment "Household Batteries" umfasst das Batteriegeschäft für Endkunden, darunter Haushaltsbatterien, Akkus, Ladegeräte, Portable Power (Power Banks) und Leuchten sowie Energiespeicher. (28.11.2022/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - VARTA-Aktienanalyse von "maydornsmeinung":Alfred Maydorn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Ausgabe von "maydornsmeinung" die Aktie der VARTA AG (ISIN: DE000A0TGJ55, WKN: A0TGJ5, Ticker-Symbol: VAR1) unter die Lupe.Was eine der größten deutschen Technologie-Erfolgsgeschichten hätte werden können, ende für viele Anleger mit Trauer, Wut und v.a. mit hohen Verlusten. Einst auf dem Weg in Richtung 200 Euro, notiere die VARTA-Aktie nun bei unter 30 Euro. Aus der möglichen Erfolgsstory sei ein Unternehmen geworden, das mit rückläufigen Umsätzen und Verlusten zu kämpfen habe, Dividendenzahlungen und Expansionspläne beerdigt habe und Mitarbeiter entlasse und in Kurzarbeit schicke.Am schwersten wiege aber, dass es VARTA nicht gelungen sei, den erwarteten und durchaus möglichen Einstieg in das lukrative und v.a. gigantische Geschäft mit großformatigen Batteriezellen für die Autoindustrie zu schaffen. Vor über einem Jahr habe der Ellwanger Konzern diesbezüglich Gespräche mit allen großen deutschen Automobilherstellern begonnen, die bis zum heutigen Tag ohne Ergebnis geblieben seien.Was genau der Grund für die gescheiterten Gespräche gewesen sei, sei unklar. Klar sei indes, dass VARTA aus einer Position der Stärke in die Defensive gerutscht sei und jetzt dringend Geldgeber benötige, um die Zukunftspläne nicht komplett aufgeben zu müssen. Denn mittlerweile stehe auch das Kerngeschäft mit den Mikrobatterien für In-Ear-Kopfhörer im Feuer und man kämpfe hier mittlerweile mit rückläufigen Erlösen und roten Zahlen.Jetzt werde sich VARTA erst einmal eine lange Zeit mit sich selbst beschäftigen müssen, um den entgleisten "Batteriezug" zumindest halbwegs wieder in die Spur zu bringen. In dieser Zeit würden andere Player auf dem rasant wachsenden Batteriemarkt weiter aufs Gaspedal drücken und sich die Marktanteile sichern, die VARTA fahrlässig habe liegen lassen. Eine schnelle und nachhaltige Erholung der VARTA-Aktie sei vor diesem Hintergrund schwierig bis unmöglich. Zumal die größte Wachstumsperspektive, das Milliardengeschäft mit Batteriezellen für Elektroautos, kaum mehr vorhanden sei, so Alfred Maydorn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Ausgabe von "maydornsmeinung". (Analyse vom 26.11.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link