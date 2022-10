Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Die VARTA AG (ISIN: DE000A0TGJ55, WKN: A0TGJ5, Ticker-Symbol: VAR1) produziert und vermarktet ein umfassendes Batterie-Portfolio von Mikrobatterien, Haushaltsbatterien, Energiespeichersystemen bis zu kundenspezifischen Batterielösungen für eine Vielzahl von Anwendungen und setzt als Technologieführer in wichtigen Bereichen die Industriestandards. Als Muttergesellschaft der Gruppe ist sie in den Geschäftssegmenten "Microbatteries & Solutions" und "Household Batteries" tätig.



Das Segment "Microbatteries & Solutions" fokussiert sich auf das OEM-Geschäft für Mikrobatterien sowie auf das Lithium-Ionen-Batteriepack-Geschäft. Durch intensive Forschung und Entwicklung setzt VARTA die weltweiten Maßstäbe im Mikrobatterienbereich und ist anerkannter Innovationsführer in den wichtigen Wachstumsmärkten der Lithium-Ionen-Technologie sowie bei primären Hörgerätebatterien. Das Segment "Household Batteries" umfasst das Batteriegeschäft für Endkunden, darunter Haushaltsbatterien, Akkus, Ladegeräte, Portable Power (Power Banks) und Leuchten sowie Energiespeicher. (24.10.2022/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - VARTA-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der VARTA AG (ISIN: DE000A0TGJ55, WKN: A0TGJ5, Ticker-Symbol: VAR1) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der deutsche Batteriehersteller habe in dieser Woche vorläufige Zahlen für das dritte Quartal vorgelegt, die zum Teil deutlich unter den Konsensschätzungen der Analysten gelegen hätten. Die ersten Experten hätten bereits reagiert, die über dem aktuellen Kursniveau liegenden Kursziele jedoch vorerst unverändert belassen. Doch es gehe auch anders.Thomas Wissler von Alster Research habe den fairen Wert für die VARTA-Aktie von 41,50 auf 19 Euro gesenkt und seine Einschätzung von "hold" auf "sell" geändert. "Wie bereits bei der Gewinnwarnung Ende September erwähnt, leidet VARTA unter einer ganzen Reihe von Problemen, wie Verzögerungen im Kundengeschäft und den immer noch sehr hohen Rohstoffpreisen und Energiekosten", so Wissler in dem Update.Nach Angaben des Unternehmens seien die Kundenprojekte im margenstarken Segment Microbatteries verzögert, was zu einem Rückgang von Umsatz und Umsatz und Ergebnis geführt habe. Dagegen hätten andere Geschäftsbereiche wie Consumer Batteries ihren den Umsatz steigern können. "Diese Entwicklungen haben zu einer negativen Veränderung im Umsatz- und Ergebnismix im Q3 geführt", so der Experte.Vor allem das Ausmaß des Gewinnrückgangs habe Wissler überrascht. Er bezweifele, dass es sich bei den derzeitigen Schwächen nur um einen zyklischen Abschwung (einschließlich Kostendruck und Lieferkettenprobleme) handele und befürchte, dass "die Ära des hohen Wachstums und hoher Renditen endgültig vorbei ist".Wie gehe es weiter? Das Management dürfte zwar weiter alle Hebel in Bewegung setzen, um den angeschlagenen Konzern wieder auf Kurs zu bekommen. Dies dürfte im aktuellen Marktumfeld jedoch kein leichtes Unterfangen werden - zumal der Kosten- und Wettbewerbsdruck VARTA weiter zusetzen dürfte.VARTA müsse dem Vernehmen nach auch erhebliche Barmittel investieren, um in einem schnell wachsenden, wettbewerbsintensiven und innovationsgetriebenen Markt bestehen zu können. Die Hauptversammlung habe bereits einen Beschluss gefasst, der es dem Vorstand erlaube, neues genehmigtes Kapital zu schaffen, um das zukünftige Wachstum zu finanzieren. Bleibe die Frage, auf welchem Niveau ein derartige Maßnahme durchgeführt werden könne. "Die Ausschüttung hoher Dividenden bei gleichzeitiger Kapitalerhöhung zur Finanzierung des künftigen Investitionsprogramms erscheint als suboptimaler Weg zur Schaffung von Shareholder Value", habe Wissler dazu bereits in einem Update im Juni geschrieben.Die VARTA-Aktie habe kurz vor dem Wochenschluss ein neues Jahrestief markiert. Short-Seller würden allem Anschein nach am Ball bleiben. Mittlerweile seien 8,8% der ausstehenden Aktien leerverkauft. Anleger sollten vor einem Einstieg die neue Prognose und weitere Nachrichten abwarten, so Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 23.10.2022)