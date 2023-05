Börsenplätze VARTA-Aktie:



XETRA-Aktienkurs VARTA-Aktie:

15,80 EUR -3,54% (25.05.2023, 14:55)



Tradegate-Aktienkurs VARTA-Aktie:

15,855 EUR -3,76% (25.05.2023, 15:11)



ISIN VARTA-Aktie:

DE000A0TGJ55



WKN VARTA-Aktie:

A0TGJ5



Ticker-Symbol VARTA-Aktie:

VAR1



Kurzprofil VARTA AG:



Die VARTA AG (ISIN: DE000A0TGJ55, WKN: A0TGJ5, Ticker-Symbol: VAR1) produziert und vermarktet ein umfassendes Batterie-Portfolio von Mikrobatterien, Haushaltsbatterien, Energiespeichersystemen bis zu kundenspezifischen Batterielösungen für eine Vielzahl von Anwendungen und setzt als Technologieführer in wichtigen Bereichen die Industriestandards. Als Muttergesellschaft der Gruppe ist sie in den Geschäftssegmenten "Lithium-Ion Solutions & Microbatteries" und "Household Batteries" tätig.



Das Segment "Lithium-Ion Solutions & Microbatteries" fokussiert sich auf das Mikrobatterien-, Lithium-Ionen-CoinPower-, Lithium-Ionen-Rundzellen (Lithium-Ion Large Cells) sowie auf das Lithium-Ionen-Batteriepack-Geschäft. Durch intensive Forschung und Entwicklung setzt VARTA in vielen Bereichen der Lithium-Ionen-Technologie und bei Mikrobatterien weltweite Maßstäbe und ist so anerkannter Innovationsführer in den wichtigen Wachstumsmärkten der Lithium-Ionen-Technologie sowie bei primären Hörgerätebatterien.



Das Segment "Household Batteries" umfasst das Batteriegeschäft für Endkunden, darunter Haushaltsbatterien, Akkus, Ladegeräte, Portable Power (Power Banks) und Leuchten sowie Energiespeicher. (25.05.2023/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - VARTA-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der VARTA AG (ISIN: DE000A0TGJ55, WKN: A0TGJ5, Ticker-Symbol: VAR1) unter die Lupe.Das Trauerspiel bei der VARTA-Aktie gehe weiter: Eine Verkaufsempfehlung von Goldman Sachs mit Kursziel 15 Euro inklusive Zweifeln an der Erreichbarkeit der Jahresziele habe dem Papier des Batterieherstellers am Mittwoch bereits deutliche Verluste eingebrockt. Heute markiere die Aktie ein weiteres Rekordtief von 15,48 Euro ein.Zum Börsengang im Oktober 2017 habe der Ausgabepreis der Aktie bei 17,50 Euro gelegen. Bis Anfang 2019 sei es dann vergleichsweise gemächlich bergauf gegangen. Dann habe der Höhenflug begonnen, der die VARTA-Aktie - ungeachtet eines Rückschlags im ersten Quartal 2020, vor Ausbruch der Corona-Krise - Anfang 2021 auf ein Rekordhoch von rund 181 Euro katapultiert habe. Anleger der ersten Stunde hätten sich somit über eine Verzehnfachung freuen können.Auf diesem Niveau habe sich VARTA jedoch nicht behaupten können: Spätestens ab November 2021 habe sich die Aktie auf dem absteigenden Ast befunden. Im September 2022 sei sie nach der Aussetzung der Jahresziele eingebrochen, von rund 60 auf unter 30 Euro. In diesem Bereich habe sie sich trotz zeitweiser deutlicher Rückschläge bis März dieses Jahres behaupten können - dann sei es nach einer Kapitalerhöhung mit einer längeren Seitwärtsphase weiter bergab gegangen. Auch die Einigung mit Banken auf ein Umbaukonzept habe dem Kurs nicht geholfen. Eine Fortsetzung der Talfahrt sei nicht ausgeschlossen.Ende April habe VARTA Eckdaten vorgelegt, denen zufolge das Unternehmen 2022 in die roten Zahlen gerutscht sei und habe die Ziele für 2023 gesenkt. Verantwortlich für die schwache Geschäftsentwicklung sei v.a. die Sparte mit den unter dem Markennamen "CoinPower" firmierenden Lithium-Ionen-Knopfzellen, die VARTA einst so viel Wachstum beschert habe.Mit deren Schwäche begründete Goldman Sachs-Analyst Philipp Konig auch primär seine nun negativere Bewertung der Aktie. Der Batteriehersteller kämpfe weiter mit Überkapazitäten für sein wichtigstes Produkt und drohe im laufenden Jahr die eigenen Ziele zu verfehlen. Denn diese hätten eine massive Erholung der Absatzvolumina von CoinPower vorausgesetzt, die aber von noch unklaren Kundenentscheidungen abhängen würden. Im profitablen Geschäft mit den Lithium-Ionen-Knopfzellen habe das Ellwanger Unternehmen im vergangenen Jahr Marktanteile verloren, habe der Analyst betont."Der Aktionär" habe bereits auf die Vielzahl an Krisenherden hingewiesen und halte auch auf dem aktuellen Kursniveau an seinem Fazit fest: Eine signifikante Verbesserung der operativen Entwicklung dürfte sich kurzfristig eher nicht einstellen, zumal sich an der Wettbewerbssituation zuletzt nicht viel geändert habe. Wie die geplante E-Offensive weitergehen solle, sei ebenfalls offen. Zudem müsse sich zeigen, wie lange die finanzielle Stabilität des Batteriekonzerns am Ende wirklich gewährleistet sei. Angesichts dieser Gemengelage dränge sich ein Einstieg bei der VARTA-Aktie weiterhin nicht auf, so Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 25.05.2023)(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link