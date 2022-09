Tradegate-Aktienkurs VARTA-Aktie:

37,67 EUR -4,14% (26.09.2022, 17:11)



XETRA-Aktienkurs VARTA-Aktie:

37,60 EUR -2,62% (26.09.2022, 16:56)



ISIN VARTA-Aktie:

DE000A0TGJ55



WKN VARTA-Aktie:

A0TGJ5



Ticker-Symbol VARTA-Aktie:

VAR1



Kurzprofil VARTA AG:



Die VARTA AG (ISIN: DE000A0TGJ55, WKN: A0TGJ5, Ticker-Symbol Deutschland:VAR1) produziert und vermarktet ein umfassendes Batterie-Portfolio von Mikrobatterien, Haushaltsbatterien, Energiespeichersystemen bis zu kundenspezifischen Batterielösungen für eine Vielzahl von Anwendungen und setzt als Technologieführer in wichtigen Bereichen die Industriestandards. Als Muttergesellschaft der Gruppe ist sie in den Geschäftssegmenten "Microbatteries & Solutions" und "Household Batteries" tätig.



Das Segment "Microbatteries & Solutions" fokussiert sich auf das OEM-Geschäft für Mikrobatterien sowie auf das Lithium-Ionen-Batteriepack-Geschäft. Durch intensive Forschung und Entwicklung setzt VARTA die weltweiten Maßstäbe im Mikrobatterienbereich und ist anerkannter Innovationsführer in den wichtigen Wachstumsmärkten der Lithium-Ionen-Technologie sowie bei primären Hörgerätebatterien. Das Segment "Household Batteries" umfasst das Batteriegeschäft für Endkunden, darunter Haushaltsbatterien, Akkus, Ladegeräte, Portable Power (Power Banks) und Leuchten sowie Energiespeicher. (26.09.2022/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - VARTA-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der VARTA AG (ISIN: DE000A0TGJ55, WKN: A0TGJ5, Ticker-Symbol: VAR1) unter die Lupe.Der Ellwanger Batteriehersteller habe bereits Ende Juli seine Jahresziele gesenkt. Am vergangenen Freitag habe VARTA noch einmal nachgelegt und die gesenkte Prognose sogar vorerst ausgesetzt. Die Aktie habe ihren Abwärtstrend fortgesetzt und sei um weitere 30% eingebrochen. Die Analysten würden sich überrascht zeigen, ihre Kursziele senken und ihre Kaufempfehlungen streichen.An der grundlegenden Situation bei VARTA dürfte sich kurzfristig nur wenig ändern. Der Kostendruck sollte erst einmal anhalten, der Druck der Wettbewerber ebenfalls. Wann der Batteriehersteller im lukrativen Elektromobilitäts-Segment Fuß fassen könne, sei weiter ungewiss. Auch wenn durch Eindeckungen der viel zitierten Shortseller jederzeit eine technische Gegenbewegung auf den Kurseinbruch folgen könne, bleibt "Der Aktionär" vorerst an der Seitenlinie, so Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 26.09.2022)(Mit Material von dpa-AFX)Börsenplätze VARTA-Aktie: