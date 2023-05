XETRA-Aktienkurs VARTA-Aktie:

20,32 EUR -2,78% (09.05.2023, 12:41)



Tradegate-Aktienkurs VARTA-Aktie:

20,19 EUR -3,44% (09.05.2023, 12:56)



ISIN VARTA-Aktie:

DE000A0TGJ55



WKN VARTA-Aktie:

A0TGJ5



Ticker-Symbol VARTA-Aktie:

VAR1



Kurzprofil VARTA AG:



Die VARTA AG (ISIN: DE000A0TGJ55, WKN: A0TGJ5, Ticker-Symbol: VAR1) produziert und vermarktet ein umfassendes Batterie-Portfolio von Mikrobatterien, Haushaltsbatterien, Energiespeichersystemen bis zu kundenspezifischen Batterielösungen für eine Vielzahl von Anwendungen und setzt als Technologieführer in wichtigen Bereichen die Industriestandards. Als Muttergesellschaft der Gruppe ist sie in den Geschäftssegmenten "Lithium-Ion Solutions & Microbatteries" und "Household Batteries" tätig.



Das Segment "Lithium-Ion Solutions & Microbatteries" fokussiert sich auf das Mikrobatterien-, Lithium-Ionen-CoinPower-, Lithium-Ionen-Rundzellen (Lithium-Ion Large Cells) sowie auf das Lithium-Ionen-Batteriepack-Geschäft. Durch intensive Forschung und Entwicklung setzt VARTA in vielen Bereichen der Lithium-Ionen-Technologie und bei Mikrobatterien weltweite Maßstäbe und ist so anerkannter Innovationsführer in den wichtigen Wachstumsmärkten der Lithium-Ionen-Technologie sowie bei primären Hörgerätebatterien.



Das Segment "Household Batteries" umfasst das Batteriegeschäft für Endkunden, darunter Haushaltsbatterien, Akkus, Ladegeräte, Portable Power (Power Banks) und Leuchten sowie Energiespeicher. (09.05.2023/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - VARTA-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Batterieherstellers VARTA AG (ISIN: DE000A0TGJ55, WKN: A0TGJ5, Ticker-Symbol: VAR1) unter die Lupe.Die Talfahrt der VARTA-Aktie finde kein Ende. Heute drohe dem Titel das erste Mal seit fünf Jahren das Abrutschen unter die 20-Euro-Marke. Der Batteriehersteller arbeite zwar fieberhaft an der Rückkehr auf den Wachstumspfad. Eine signifikante Verbesserung der operativen Entwicklung dürfte sich kurzfristig allerdings nicht einstellen. Zu diesem Schluss kämen auch immer mehr Analysten.VARTA habe mit einer ganzen Reihe an Krisenherden zu kämpfen. Mit einem Restrukturierungskonzept wolle der Batteriehersteller das Ruder herumreißen und wieder in ruhiges Fahrtwasser gelangen. Kein wirklich leichtes Unterfangen. Frische Wasserstandsmeldungen dürfte es mit den Q1-Zahlen am 15. Mai geben. Viele Investoren seien bereits an die Seitenlinie gewechselt. Analysten hätten den Daumen gesenkt.Der Chart spreche für sich. Nach einem Höhenflug, der den Kurs Anfang 2021 bis auf 181,30 Euro getrieben habe, sei ein langer Absturz gefolgt. Heute sei dabei bei 20,32 Euro ein neues Mehrjahrestief markiert worden. Der Börsenwert sei damit auf 870 Millionen Euro gerutscht, nachdem er zwischenzeitlich bei fast sieben Milliarden gelegen habe.Ein Einstieg drängt sich angesichts dieser Gemengelage weiterhin nicht auf, so Michael Schröder von "Der Aktionär". (Analyse vom 09.05.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze VARTA-Aktie: