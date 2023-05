Tradegate-Aktienkurs VARTA-Aktie:

16,805 EUR -9,21% (24.05.2023, 11:42)



ISIN VARTA-Aktie:

DE000A0TGJ55



WKN VARTA-Aktie:

A0TGJ5



Ticker-Symbol VARTA-Aktie:

VAR1



Kurzprofil VARTA AG:



Die VARTA AG (ISIN: DE000A0TGJ55, WKN: A0TGJ5, Ticker-Symbol: VAR1) produziert und vermarktet ein umfassendes Batterie-Portfolio von Mikrobatterien, Haushaltsbatterien, Energiespeichersystemen bis zu kundenspezifischen Batterielösungen für eine Vielzahl von Anwendungen und setzt als Technologieführer in wichtigen Bereichen die Industriestandards. Als Muttergesellschaft der Gruppe ist sie in den Geschäftssegmenten "Lithium-Ion Solutions & Microbatteries" und "Household Batteries" tätig.



Das Segment "Lithium-Ion Solutions & Microbatteries" fokussiert sich auf das Mikrobatterien-, Lithium-Ionen-CoinPower-, Lithium-Ionen-Rundzellen (Lithium-Ion Large Cells) sowie auf das Lithium-Ionen-Batteriepack-Geschäft. Durch intensive Forschung und Entwicklung setzt VARTA in vielen Bereichen der Lithium-Ionen-Technologie und bei Mikrobatterien weltweite Maßstäbe und ist so anerkannter Innovationsführer in den wichtigen Wachstumsmärkten der Lithium-Ionen-Technologie sowie bei primären Hörgerätebatterien.



Das Segment "Household Batteries" umfasst das Batteriegeschäft für Endkunden, darunter Haushaltsbatterien, Akkus, Ladegeräte, Portable Power (Power Banks) und Leuchten sowie Energiespeicher. (24.05.2023/ac/a/nw)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





New York (www.aktiencheck.de) - VARTA-Aktienanalyse von Goldman Sachs:Philipp König, Analyst von Goldman Sachs, rät in einer aktuellen Aktienanalyse zum Verkauf der Aktie des Batterieherstellers VARTA AG (ISIN: DE000A0TGJ55, WKN: A0TGJ5, Ticker-Symbol: VAR1) und senkt das Kursziel von 30 auf 15 Euro.Der Ellwanger Konzern sei mit strukturellen Herausforderungen konfrontiert und habe Überkapazitäten für sein profitabelstes Produkt, die CoinPower-Batteriezelle, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. VARTA habe im Jahr 2022 erhebliche Marktanteile verloren und es bestehe das Risiko, dass Umsatz und EBITDA in diesem Jahr hinter den Prognosen zurückbleiben würden.Philipp König, Analyst von Goldman Sachs, hat in einer aktuellen Aktienanalyse die VARTA-Aktie von "neutral" auf "sell" abgestuft und das Kursziel von 30 auf 15 Euro reduziert. (Analyse vom 24.05.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link XETRA-Aktienkurs VARTA-Aktie:16,97 EUR -9,32% (24.05.2023, 11:26)