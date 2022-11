Börsenplätze VARTA-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs VARTA-Aktie:

28,09 EUR +3,31% (01.11.2022, 09:29)



XETRA-Aktienkurs VARTA-Aktie:

27,85 EUR +2,50% (01.11.2022, 09:12)



ISIN VARTA-Aktie:

DE000A0TGJ55



WKN VARTA-Aktie:

A0TGJ5



Ticker-Symbol VARTA-Aktie:

VAR1



Kurzprofil VARTA AG:



Die VARTA AG (ISIN: DE000A0TGJ55, WKN: A0TGJ5, Ticker-Symbol: VAR1) produziert und vermarktet ein umfassendes Batterie-Portfolio von Mikrobatterien, Haushaltsbatterien, Energiespeichersystemen bis zu kundenspezifischen Batterielösungen für eine Vielzahl von Anwendungen und setzt als Technologieführer in wichtigen Bereichen die Industriestandards. Als Muttergesellschaft der Gruppe ist sie in den Geschäftssegmenten "Microbatteries & Solutions" und "Household Batteries" tätig.



Das Segment "Microbatteries & Solutions" fokussiert sich auf das OEM-Geschäft für Mikrobatterien sowie auf das Lithium-Ionen-Batteriepack-Geschäft. Durch intensive Forschung und Entwicklung setzt VARTA die weltweiten Maßstäbe im Mikrobatterienbereich und ist anerkannter Innovationsführer in den wichtigen Wachstumsmärkten der Lithium-Ionen-Technologie sowie bei primären Hörgerätebatterien. Das Segment "Household Batteries" umfasst das Batteriegeschäft für Endkunden, darunter Haushaltsbatterien, Akkus, Ladegeräte, Portable Power (Power Banks) und Leuchten sowie Energiespeicher. (01.11.2022/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - VARTA-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der VARTA AG (ISIN: DE000A0TGJ55, WKN: A0TGJ5, Ticker-Symbol: VAR1) unter die Lupe.Anleger hätten bei VARTA im laufenden Jahr bisher kein Grund zur Freude gehabt. Seit Jahresanfang stehe für den TecDAX-Titel ein Minus von über 75 Prozent zu Buche. Begleitet worden sei die Talfahrt von einer Reihe an negativen Nachrichten. Immerhin. Im Oktober habe sich die VARTA-Aktie nach einem neuen Jahrestief bei 26,62 Euro knapp unter der 30-Euro-Marke vorerst stabilisieren können.Analysten würden den auch nach zehn Monaten noch immer fehlenden aussagekräftigen Ausblick für das Gesamtjahr bemängeln. Zu Erinnerung: Die Ende Juli gekappte und im September dann ausgesetzte Prognose habe einen Jahresumsatz von 880 bis 920 Mio. Euro und ein bereinigtes EBITDA von 200 bis 225 Mio. Euro vorgesehen.Analysten würden derzeit im Schnitt bei einem Umsatzrückgang auf 820,7 Mio. Euro (Vorjahr: 902,9 Mio. Euro) nur noch ein bereinigtes EBITDA von 114,8 Mio. Euro (Vorjahr: 282,9 Mio. Euro) erwarten. Das durchschnittliche Kursziel betrage 35,17 Euro.DER AKTIONÄR bleibt vorerst an der Seitenlinie, so Michael Schröder. (Analyse vom 01.11.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link