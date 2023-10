XETRA-Aktienkurs VARTA-Aktie:

19,745 EUR +8,58% (23.10.2023, 13:56)



Tradegate-Aktienkurs VARTA-Aktie:

19,535 EUR +7,78% (23.10.2023, 14:10)



ISIN VARTA-Aktie:

DE000A0TGJ55



WKN VARTA-Aktie:

A0TGJ5



Ticker-Symbol VARTA-Aktie:

VAR1



Kurzprofil VARTA AG:



Die VARTA AG (ISIN: DE000A0TGJ55, WKN: A0TGJ5, Ticker-Symbol: VAR1) produziert und vermarktet ein umfassendes Batterie-Portfolio von Mikrobatterien, Haushaltsbatterien, Energiespeichersystemen bis zu kundenspezifischen Batterielösungen für eine Vielzahl von Anwendungen und setzt als Technologieführer in wichtigen Bereichen die Industriestandards. Als Muttergesellschaft der Gruppe ist sie in den Geschäftssegmenten "Lithium-Ion Solutions & Microbatteries" und "Household Batteries" tätig.



Das Segment "Lithium-Ion Solutions & Microbatteries" fokussiert sich auf das Mikrobatterien-, Lithium-Ionen-CoinPower-, Lithium-Ionen-Rundzellen (Lithium-Ion Large Cells) sowie auf das Lithium-Ionen-Batteriepack-Geschäft. Durch intensive Forschung und Entwicklung setzt VARTA in vielen Bereichen der Lithium-Ionen-Technologie und bei Mikrobatterien weltweite Maßstäbe und ist so anerkannter Innovationsführer in den wichtigen Wachstumsmärkten der Lithium-Ionen-Technologie sowie bei primären Hörgerätebatterien.



Das Segment "Household Batteries" umfasst das Batteriegeschäft für Endkunden, darunter Haushaltsbatterien, Akkus, Ladegeräte, Portable Power (Power Banks) und Leuchten sowie Energiespeicher. (23.10.2023/ac/a/nw)



Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Batterieherstellers VARTA AG (ISIN: DE000A0TGJ55, WKN: A0TGJ5, Ticker-Symbol: VAR1) unter die Lupe.Der Ellwanger Konzern habe bereits im August für das zweite Halbjahr den Anstieg des Geschäfts durch saisonale Faktoren und anlaufende Kundenprojekte in Aussicht. Zum Wochenstart gebe es nun Spekulationen über die Rückkehr von Apple als möglichen Großkunden. Die Aktie des kriselnden Batterieherstellers starte mit einem prozentual zweistelligen Kurssprung in die neue Handelswoche.VARTA-Chef Markus Hackstein habe in einem Interview in der Augsburger Allgemeinen von Lieferungen an einen wichtigen Großkunden gesprochen, "der zuvor die Abrufe seiner Aufträge zurückgestellt" habe. Ob es sich dabei um Apple handele, habe der Firmenlenker nicht gesagt. Details zu einem möglichen Deal seien ebenfalls nicht bekannt geworden. In der Vergangenheit sei der Erfolg von VARTA sehr eng mit dem Erfolg der Apple-Airpods verknüpft gewesen. Der Konzern habe als einer der wichtigen Zulieferer für die entsprechenden Batterien gegolten.Die im Juli gesenkte Jahresprognose sei im August mit den endgültigen Halbjahreszahlen bestätigt worden. Während die Umsatzprognose am Ende sogar erfüllt werden könnten, müsse sich der Batteriehersteller beim bereinigten EBITDA schon extrem strecken, um zumindest die untere Grenze der Planvorgaben zu erreichen.