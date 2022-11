XETRA-Aktienkurs VARTA-Aktie:

Kurzprofil VARTA AG:



Die VARTA AG (ISIN: DE000A0TGJ55, WKN: A0TGJ5, Ticker-Symbol: VAR1) produziert und vermarktet ein umfassendes Batterie-Portfolio von Mikrobatterien, Haushaltsbatterien, Energiespeichersystemen bis zu kundenspezifischen Batterielösungen für eine Vielzahl von Anwendungen und setzt als Technologieführer in wichtigen Bereichen die Industriestandards. Als Muttergesellschaft der Gruppe ist sie in den Geschäftssegmenten "Microbatteries & Solutions" und "Household Batteries" tätig.



Das Segment "Microbatteries & Solutions" fokussiert sich auf das OEM-Geschäft für Mikrobatterien sowie auf das Lithium-Ionen-Batteriepack-Geschäft. Durch intensive Forschung und Entwicklung setzt VARTA die weltweiten Maßstäbe im Mikrobatterienbereich und ist anerkannter Innovationsführer in den wichtigen Wachstumsmärkten der Lithium-Ionen-Technologie sowie bei primären Hörgerätebatterien. Das Segment "Household Batteries" umfasst das Batteriegeschäft für Endkunden, darunter Haushaltsbatterien, Akkus, Ladegeräte, Portable Power (Power Banks) und Leuchten sowie Energiespeicher. (15.11.2022/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - VARTA-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der VARTA AG (ISIN: DE000A0TGJ55, WKN: A0TGJ5, Ticker-Symbol: VAR1) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die mit Spannung erwarteten Zahlen des Batteriekonzerns VARTA würden sich am Dienstag wegen technischer Probleme verzögern, auch die Pressekonferenz verschiebe sich. Am Markt komme das nicht gut an. Die Aktie verliere im frühen Handel rund 7 Prozent, nachdem sich der MDAX-Titel seit Jahresbeginn bereits fast geviertelt habe.VARTA arbeite derzeit an der Bereitstellung des Zwischenberichts und wolle auch zeitnah eine neue Uhrzeit für die ursprünglich auf 11:00 Uhr terminierte Pressekonferenz mitteilen. Die Analysten- und Investorenkonferenz sei derzeit weiter für 15 Uhr vorgesehen. Eckdaten hatte VARTA allerdings bereits im Oktober veröffentlicht, als der Kurs deutlich unter Druck geraten war, so Thomas Bergmann von "Der Aktionär". (Analyse vom 15.11.2022)