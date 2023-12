Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



20,66 EUR +0,19% (29.12.2023, 13:57)



20,75 EUR -0,05% (29.12.2023, 14:05)



DE000A0TGJ55



A0TGJ5



VAR1



Die VARTA AG (ISIN: DE000A0TGJ55, WKN: A0TGJ5, Ticker-Symbol: VAR1) produziert und vermarktet ein umfassendes Batterie-Portfolio von Mikrobatterien, Haushaltsbatterien, Energiespeichersystemen bis zu kundenspezifischen Batterielösungen für eine Vielzahl von Anwendungen und setzt als Technologieführer in wichtigen Bereichen die Industriestandards. Als Muttergesellschaft der Gruppe ist sie in den Geschäftssegmenten "Lithium-Ion Solutions & Microbatteries" und "Household Batteries" tätig.



Das Segment "Lithium-Ion Solutions & Microbatteries" fokussiert sich auf das Mikrobatterien-, Lithium-Ionen-CoinPower-, Lithium-Ionen-Rundzellen (Lithium-Ion Large Cells) sowie auf das Lithium-Ionen-Batteriepack-Geschäft. Durch intensive Forschung und Entwicklung setzt VARTA in vielen Bereichen der Lithium-Ionen-Technologie und bei Mikrobatterien weltweite Maßstäbe und ist so anerkannter Innovationsführer in den wichtigen Wachstumsmärkten der Lithium-Ionen-Technologie sowie bei primären Hörgerätebatterien.



Das Segment "Household Batteries" umfasst das Batteriegeschäft für Endkunden, darunter Haushaltsbatterien, Akkus, Ladegeräte, Portable Power (Power Banks) und Leuchten sowie Energiespeicher. (29.12.2023/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - VARTA-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der VARTA AG (ISIN: DE000A0TGJ55, WKN: A0TGJ5, Ticker-Symbol: VAR1) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der VARTA-Chef Dr. Markus Hackstein sei gerade in den USA, Asien und Europa bei Kunden gewesen. Florian Söllner habe ihn zwischendrin erreicht, am Flughafen sitzend und mit Apple AirPods telefonierend. Er höre heraus, dass dieses Produkt 2022 für "mehrere Schocks" verantwortlich gewesen sei. Hackstein berichte von einer damaligen Absatzschwäche eines Endproduktes und die Qualifizierung eines Zweitlieferanten (wohl SDI) "von einem Kunden" (Söllner tippe Apple).VARTA habe die Kosten gesenkt und bestätigt, im Jahr 2023 einen Umsatz von rund 820 Millionen Euro und ein bereinigtes EBITDA zwischen 40 und 60 Millionen zu erzielen. Dr. Hackstein habe gesagt: "Wir mussten in einem Werk in Kurzarbeit gehen. Die Situation hat sich seit Juni gedreht und seit September hat dieses wieder eine gute Auslastung." Mit Spannung blicke der Markt auf Aufträge aus den USA. Der VARTA-Chef habe nun dazu gesagt: "Wir arbeiten mit unseren Kunden an Projekten mit einer neuen Zellgeneration, die Eingang in ein Produkt findet, das im ersten Halbjahr 2024 kommt. Es dürfte ein Produkt in einem ähnlichen Anwendungsfeld sein wie das, in dem wir bislang auch vertreten waren."Bisher seien die Apple AirPods 3 offenbar das wichtigste Produkt für VARTA gewesen. Ein VARTA-Analyst habe auf Nachfrage geschrieben, dass er hier wieder zuversichtlicher werde: "AirPods 4 dürften trotz Dual Sourcing zu einem Umsatzplus führen. Außerdem könnte Apple die AirPods 2 aus dem Sortiment nehmen. Dadurch würde die AirPods-4-Nachfrage zusätzlich erhöht."Stark habe sich der Bereich Energiespeicher entwickelt, wo VARTA Zellen von Partnern im Gesamtsystem verbaue. Hackstein dazu: "Wir sehen die Großwetterlage für Energiespeicher als sehr gut an und erwarten einen jahrelang stark wachsenden Markt. Kurzfristig hat der Markt ein wenig gedreht. Viele Installateure sitzen auf vollen Lagern von Modulen, Invertern und Batterien, weswegen wir 2024 global gesehen ein etwas schwächeres Wachstum, auf hohem Niveau, erwarten. Mit Varta.wall werden wir ein neues Produkt einführen, weswegen wir hier optimistisch sind."Unterm Strich sage Hackstein nach seiner Reise und angesprochen auf neue Produkte wie 3D-Brillen und Wearables: "Es gibt sehr viele spannende Produktideen mit Herstellern aus aller Welt und wir hoffen, dass wir hier als Lieferant dabei sein dürfen."Wichtigste Frage: Wie sehe es mit der weiteren Finanzierung aus? Der Vorstand: "Wie Sie wissen weist das Unternehmen eine sehr hohe Verschuldung beziehungsweise Verschuldungsgrad in Bezug auf das Ergebnis aus. Dies limitiert natürlich unseren Handlungsspielraum als Technologieunternehmen in Bezug auf notwendige Zukunftsinvestitionen erheblich. Genau hierin liegt eine der großen Herausforderungen für die AG in den nächsten Jahren, und vor diesem Hintergrund sind auch die zahlreichen aktuellen Restrukturierungsmaßnahmen zu sehen."VARTA befinde sich nicht im Depot 2030 - trotz offensichtlicher Nähe zu Apple. Wir setzen stattdessen neu auf einen möglichen anderen Partner von Apple, was das Apple-Auto angeht, und haben nach neuen Spekulationen das Papier neu gekauft, so Florian Söllner von "Der Aktionär". (Analyse vom 29.12.2023)