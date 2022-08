Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Die VARTA AG (ISIN: DE000A0TGJ55, WKN: A0TGJ5, Ticker-Symbol Deutschland:VAR1) produziert und vermarktet ein umfassendes Batterie-Portfolio von Mikrobatterien, Haushaltsbatterien, Energiespeichersystemen bis zu kundenspezifischen Batterielösungen für eine Vielzahl von Anwendungen und setzt als Technologieführer in wichtigen Bereichen die Industriestandards. Als Muttergesellschaft der Gruppe ist sie in den Geschäftssegmenten "Microbatteries & Solutions" und "Household Batteries" tätig.



Das Segment "Microbatteries & Solutions" fokussiert sich auf das OEM-Geschäft für Mikrobatterien sowie auf das Lithium-Ionen-Batteriepack-Geschäft. Durch intensive Forschung und Entwicklung setzt VARTA die weltweiten Maßstäbe im Mikrobatterienbereich und ist anerkannter Innovationsführer in den wichtigen Wachstumsmärkten der Lithium-Ionen-Technologie sowie bei primären Hörgerätebatterien. Das Segment "Household Batteries" umfasst das Batteriegeschäft für Endkunden, darunter Haushaltsbatterien, Akkus, Ladegeräte, Portable Power (Power Banks) und Leuchten sowie Energiespeicher. (01.08.2022/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - VARTA-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der VARTA AG (ISIN: DE000A0TGJ55, WKN: A0TGJ5, Ticker-Symbol: VAR1) unter die Lupe.Wie berichtet, werde der Batteriehersteller VARTA seine ursprünglichen Jahresziele nicht erreichen. Wegen trüberer Konjunkturaussichten und hoher Rohstoff-, Energie- und Transportkosten werde das Unternehmen weniger Umsatz und Gewinn machen. Der Zeitpunkt der Ankündigung stoße vielen Anlegern über auf. Dementsprechend schwach notiere VARTA im vorbörslichen Handel.Bei Lang & Schwarz werde die Aktie am frühen Morgen bei 68 Euro taxiert. Am Freitagabend noch habe VARTA bei Tradegate bei 80,60 Euro notiert. Das sei ein Minus von 15,6 Prozent.Damit stehe die Aktie nur noch knapp oberhalb des Jahrestiefs vom 12. Mai bei 67,88 Euro. Sollte diese Unterstützung gerissen werden, drohe ein Abrutschen in den Bereich von 50 Euro.Wie der Batteriehersteller am Samstagmorgen - eine für eine Gewinnwarnung ungewöhnliche Ankündigungszeit - mitgeteilt habe, dürfte der Umsatz 2022 nun 880 bis 920 Millionen Euro erreichen, statt der bisher erwarteten 950 Millionen bis 1 Milliarde. Beim bereinigten operativen Ergebnis (EBITDA) würden 200 bis 225 Millionen Euro erwartet. Hier seien bislang 260 bis 280 Millionen Euro angestrebt worden. Kundenprojekte hätten sich verzögert, habe es geheißen.Sowohl fundamental als auch technisch betrachtet schaue es um VARTA aktuell nicht gut aus. Zudem sorge der Tag der Mitteilung für Unmut bei den Anlegern. Kurzfristig könnte die Aktie daher stärker unter Druck geraten. Wahrscheinlich werde die Aktie erst wieder nachhaltig Fahrt aufnehmen, wenn sich abzeichne, dass der Konzern im Bereich CoinPower weiter profitabel wachse und in den nächsten Quartalen mit seinen Investitionen im lukrativen E-Mobilitäts-Segment wie geplant Fuß fassen könne. (Analyse vom 01.08.2022)Mit Material von dpa-AFX