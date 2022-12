XETRA-Aktienkurs VARTA-Aktie:

23,47 EUR -6,46% (16.12.2022, 17:35)



Tradegate-Aktienkurs VARTA-Aktie:

23,59 EUR -7,27% (16.12.2022, 21:59)



ISIN VARTA-Aktie:

DE000A0TGJ55



WKN VARTA-Aktie:

A0TGJ5



Ticker-Symbol VARTA-Aktie:

VAR1



Kurzprofil VARTA AG:



Die VARTA AG (ISIN: DE000A0TGJ55, WKN: A0TGJ5, Ticker-Symbol: VAR1) produziert und vermarktet ein umfassendes Batterie-Portfolio von Mikrobatterien, Haushaltsbatterien, Energiespeichersystemen bis zu kundenspezifischen Batterielösungen für eine Vielzahl von Anwendungen und setzt als Technologieführer in wichtigen Bereichen die Industriestandards. Als Muttergesellschaft der Gruppe ist sie in den Geschäftssegmenten "Lithium-Ion Solutions & Microbatteries" und "Household Batteries" tätig.



Das Segment "Lithium-Ion Solutions & Microbatteries" fokussiert sich auf das Mikrobatterien-, Lithium-Ionen-CoinPower-, Lithium-Ionen-Rundzellen (Lithium-Ion Large Cells) sowie auf das Lithium-Ionen-Batteriepack-Geschäft. Durch intensive Forschung und Entwicklung setzt VARTA in vielen Bereichen der Lithium-Ionen-Technologie und bei Mikrobatterien weltweite Maßstäbe und ist so anerkannter Innovationsführer in den wichtigen Wachstumsmärkten der Lithium-Ionen-Technologie sowie bei primären Hörgerätebatterien.



Das Segment "Household Batteries" umfasst das Batteriegeschäft für Endkunden, darunter Haushaltsbatterien, Akkus, Ladegeräte, Portable Power (Power Banks) und Leuchten sowie Energiespeicher. (18.12.2022/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - VARTA-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Diertl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Batterieherstellers VARTA AG (ISIN: DE000A0TGJ55, WKN: A0TGJ5, Ticker-Symbol: VAR1) unter die Lupe.Die VARTA-Aktie habe am Donnerstag ein neues Jahrestief markiert. Damit bleibe sie einer der großen Verlierer des Jahres 2022 und ein Ende der Misere sei nicht in Sicht. Eine Kapitalerhöhung sei kaum noch vermeidbar und auch aus technischer Sicht bestehe noch mehr Abwärtspotenzial.Das bisherige Jahrestief bei 26,62 Euro habe nicht gehalten. Der Kurs sei darunter gerutscht und habe infolgedessen weitere 10% verloren. Aktuell handele die VARTA-Aktie im Bereich der 24-Euro-Marke. Erst bei 22,20 Euro könnte sie Unterstützung finden. Dort befinde sich die 161,8%-Fibonacci-Extension der vorangegangenen Bewegung. Die nächste signifikante Unterstützung läge dann schon beim IPO-Preis von 17,50 Euro. Falle die VARTA-Aktie darunter, sei aus technischer Sicht der Weg nach unten frei.Hoffnung gebe es derzeit wenig, denn auch der MACD sei von der Signallinie gekreuzt worden und habe dadurch ein Verkaufssignal erzeugt. Erst wenn die VARTA-Aktie den GD50 bei 28,94 Euro zurückerobere, bestehe die Möglichkeit einen Boden einzuziehen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze VARTA-Aktie: