Das Fazit habe Bestand: Ungeachtet der Aktivitäten der Short-Seller und des Großaktionärs dürfte der Verkaufsdruck kurzfristig etwas nachlassen. Daher sei auch eine technische Gegenbewegung nicht auszuschließen. Für eine nachhaltige Trendwende im Kursverlauf müsse der Konzern jedoch erst einmal das verloren gegangene Vertrauen der Investoren zurückgewinnen. Viel Arbeit in einem ambitionierten Marktumfeld.



DER AKTIONÄR bleibt am Ball, so Michael Schröder. (Analyse vom 03.10.2022)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - VARTA-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Batterieherstellers VARTA AG (ISIN: DE000A0TGJ55, WKN: A0TGJ5, Ticker-Symbol: VAR1) unter die Lupe.Der jüngste Newsflow bei VARTA habe es in sich gehabt: Nach der Aussetzung der Prognosen und dem kräftigen Kursbeben habe Herbert Schein sein Amt als Vorstandsvorsitzender niedergelegt.Darüber hinaus verkaufe Großaktionär Tojner weiter Aktien aus dem Portfolio der VGG GmbH, eine Tochter der Schweizer Montana Tech Components, die wiederum Tojner gehöre. Demnach seien VARTA-Aktien mit einem Gesamtvolumen in Höhe von 7,936 Mio. Euro zu einem Mischkurs von 36,21 je Aktie veräußert worden. Zuletzt sei im Juli ein VGG-Verkauf durch den Österreicher mit einem Gesamtvolumen von 15,6 Mio. Euro zu einem Preis von 78 Euro über die Ticker gelaufen.Die viel zitierten Short-Seller seien bei VARTA auch weiter aktiv. Hier hätten BlackRock und Rye Bay ihre Positionen zuletzt sogar leicht ausgebaut.Aktuelle Netto-Leerverkaufspositionen der Leerverkäufer der Hedgefonds:2,63% BlackRock Investment Management (UK) Limited (29.09.2022)1,46% Marble Bar Asset Management LLP (23.09.2022)1,42% Naya Capital Management UK Limited (29.09.2022)0,81% Public Equity Partners Management, L.P. (16.12.2021)0,58% Rye Bay Capital LLP (29.09.2022)Die gesamten Netto-Leerverkaufspositionen würden bei VARTA damit aktuell rund 8,5 Prozent betragen. Quoten unter 0,5 Prozent würden als nicht meldepflichtig nicht berücksichtigt.