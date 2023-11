Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil VARTA AG:



Die VARTA AG (ISIN: DE000A0TGJ55, WKN: A0TGJ5, Ticker-Symbol: VAR1) produziert und vermarktet ein umfassendes Batterie-Portfolio von Mikrobatterien, Haushaltsbatterien, Energiespeichersystemen bis zu kundenspezifischen Batterielösungen für eine Vielzahl von Anwendungen und setzt als Technologieführer in wichtigen Bereichen die Industriestandards. Als Muttergesellschaft der Gruppe ist sie in den Geschäftssegmenten "Lithium-Ion Solutions & Microbatteries" und "Household Batteries" tätig.



Das Segment "Lithium-Ion Solutions & Microbatteries" fokussiert sich auf das Mikrobatterien-, Lithium-Ionen-CoinPower-, Lithium-Ionen-Rundzellen (Lithium-Ion Large Cells) sowie auf das Lithium-Ionen-Batteriepack-Geschäft. Durch intensive Forschung und Entwicklung setzt VARTA in vielen Bereichen der Lithium-Ionen-Technologie und bei Mikrobatterien weltweite Maßstäbe und ist so anerkannter Innovationsführer in den wichtigen Wachstumsmärkten der Lithium-Ionen-Technologie sowie bei primären Hörgerätebatterien.



Das Segment "Household Batteries" umfasst das Batteriegeschäft für Endkunden, darunter Haushaltsbatterien, Akkus, Ladegeräte, Portable Power (Power Banks) und Leuchten sowie Energiespeicher. (20.11.2023/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - VARTA-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der VARTA AG (ISIN: DE000A0TGJ55, WKN: A0TGJ5, Ticker-Symbol: VAR1) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Auch wenn bei VARTA die zuletzt im Sommer gesenkten Jahresprognosen mit den Zahlen zum dritten Quartal 2023 bestätigt worden seien, warte auf den Vorstand rund um Markus Hackstein noch eine Menge Arbeit, um den angeschlagenen Batteriehersteller wieder nachhaltig auf Kurs zu bringen. Eine kurze Bestandsaufnahme.VARTA blicke weiter zuversichtlich auf das Jahr 2023. Als Grund gebe der Batteriehersteller die positive Entwicklung des dritten Quartals, das traditionell stärkere zweite Halbjahr, die konsequente Umsetzung der Restrukturierungsmaßnahmen sowie die rückläufigen Material- und Energiekosten an."Unsere Maßnahmen greifen. Wir haben effektiv Kosten gesenkt. Das angelaufene Weihnachtsgeschäft entwickelt sich so, wie wir es geplant haben und wir konnten in einigen Bereichen unsere gestiegenen Kosten an unsere Kunden weitergeben", ergänze Vorstand Dr. Markus Hackstein.Immerhin: Die Kombination dieser Faktoren habe dem Unternehmen zwischen Juli und September den höchsten Quartalsumsatz des laufenden Jahres beschert. Im Vergleich zum Vorjahresquartal habe der Umsatz um rund elf Prozent zugelegt. Auch das bereinigte EBITDA habe sich weiter verbessert."Der Aktionär" habe bereits erklärt, dass ein Erreichen der Planvorgaben zwar durchaus möglich sei. Unter dem Strich seien schwarze Zahlen im Gesamtjahr allerdings weiter nicht in Sicht. Nach einem Verlust je Aktie von 2,21 Euro im laufenden Jahr dürften auch in den Folgejahren noch rote Zahlen zu Buche stehen. Für 2024 würden noch -0,50 Euro je Aktie, für 2025 noch -0,05 Euro erwartet. Erst ab 2026 könnten mit 0,25 Euro je Aktie unterm Strich wieder schwarze Zahlen geschrieben werden.Ein Blick auf den Chart zeige: Die Bestätigung der Jahresprognosen habe für etwas Beruhigung gesorgt. Weitere operative Verbesserungen im Schlussquartal und in den ersten Monaten 2024 könnten diesen Trend festigen. Die hohe Nettoverschuldung des Unternehmens bleibe dagegen recht besorgniserregend. Die Restrukturierung müsse konsequent vorangetrieben und gleichzeitig die finanzielle Stabilität nachhaltig gewährleistet werden."Der Aktionär" hält an seiner abwartenden Haltung daher vorerst fest. Ein Einstieg drängt sich damit noch nicht auf, so Michael Schröder. (Analyse vom 20.11.2023)