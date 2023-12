Börsenplätze VARTA-Aktie:



XETRA-Aktienkurs VARTA-Aktie:

19,925 EUR -2,42% (11.12.2023, 16:52)



Tradegate-Aktienkurs VARTA-Aktie:

19,935 EUR -2,47% (11.12.2023, 17:02)



ISIN VARTA-Aktie:

DE000A0TGJ55



WKN VARTA-Aktie:

A0TGJ5



Ticker-Symbol VARTA-Aktie:

VAR1



Kurzprofil VARTA AG:



Die VARTA AG (ISIN: DE000A0TGJ55, WKN: A0TGJ5, Ticker-Symbol: VAR1) produziert und vermarktet ein umfassendes Batterie-Portfolio von Mikrobatterien, Haushaltsbatterien, Energiespeichersystemen bis zu kundenspezifischen Batterielösungen für eine Vielzahl von Anwendungen und setzt als Technologieführer in wichtigen Bereichen die Industriestandards. Als Muttergesellschaft der Gruppe ist sie in den Geschäftssegmenten "Lithium-Ion Solutions & Microbatteries" und "Household Batteries" tätig.



Das Segment "Lithium-Ion Solutions & Microbatteries" fokussiert sich auf das Mikrobatterien-, Lithium-Ionen-CoinPower-, Lithium-Ionen-Rundzellen (Lithium-Ion Large Cells) sowie auf das Lithium-Ionen-Batteriepack-Geschäft. Durch intensive Forschung und Entwicklung setzt VARTA in vielen Bereichen der Lithium-Ionen-Technologie und bei Mikrobatterien weltweite Maßstäbe und ist so anerkannter Innovationsführer in den wichtigen Wachstumsmärkten der Lithium-Ionen-Technologie sowie bei primären Hörgerätebatterien.



Das Segment "Household Batteries" umfasst das Batteriegeschäft für Endkunden, darunter Haushaltsbatterien, Akkus, Ladegeräte, Portable Power (Power Banks) und Leuchten sowie Energiespeicher. (11.12.2023/ac/a/nw)



Frankfurt am Main (www.aktiencheck.de) - VARTA-Aktienanalyse der EQUI.TS GmbH:Thomas Schießle und Daniel Großjohann, Analysten der EQUI.TS GmbH, nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Batterieherstellers VARTA AG (ISIN: DE000A0TGJ55, WKN: A0TGJ5, Ticker-Symbol: VAR1) unter die Lupe.Auch gegenwärtig sei die Orderentwicklung sehr volatil, denn verbreitet fehle die Konsumentennachfrage, würden die Fachanalysten von EQUI.TS GmbH auch in ihrer jüngsten Studie zu VARTA schreiben und fortfahren, dass sich dies in den jetzt veröffentlichten Q3/23-Report gezeigt worden sei.Nach dem defizitären Q1/23 sei auch das Q2/23 - wenig überraschend - defizitär gewesen. Q3 nun sei profitabel und das bisher beste im FY 23 (Umsatz/-adj. EBITDA: EUR 215,1 Mio./ EUR 29,4 Mio. (Vj.: EUR 193,9 Mio./ EUR -2,6 Mio.) gewesen, was aber auch an außerordentlichen Vorauszahlungen im Segment Others gelegen habe. Li-Ion Coin Power hätte sich verbessert, sei aber immer noch hoch defizitär. Das Consumer Geschäft sei die stabile Säule im Portfolio und anhaltend wachsend. Die Trendwende würden die Analysten im Lichte dieser Entwicklungen noch nicht sehen.Der 9M/23-Erlös sei um -2,9% YoY auf EUR 554,1 Mio. gesunken. Hohe Energie- und Vormaterialienpreise hätten adj. EBITDA-Marge auf 4,1% (9M/22: 11,6%) gedrückt, würden die Analysten vorrechnen.Unterdessen mache die Restrukturierung Fortschritte, würden auch die Researcher betonen. Kostensenkungen und Working-Capital-Optimierungen seien erfolgreich gelaufen, der Abbau von 800 Stellen liege im Plan. Die 23er Guidance sei am 26.07.23 angepasst und mit den 9M/23-Zahlen bestätigt worden.Der Aktienbewertung reflektiere die Aussichten und scheine insofern in toto fair und folge dem zyklischen Modell, würden die Fachanalysten von EQUI.TS GmbH zusammenfassen. Nachhaltig müsse am Investorenvertrauen gearbeitet werden, so die Studie weiter. Das Chance-/Risiko-Verhältnis (Konsumentenvertrauen als Trigger) sei so gesehen noch ungünstig.Thomas Schießle und Daniel Großjohann, Analysten der EQUI.TS GmbH, stufen die VARTA-Aktie unverändert auf "halten" ein. (Analyse vom 11.12.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link