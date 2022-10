Börsenplätze VARTA-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs VARTA-Aktie:

27,49 EUR -4,78% (21.10.2022, 16:01)



XETRA-Aktienkurs VARTA-Aktie:

27,38 EUR -5,59% (21.10.2022, 15:44)



ISIN VARTA-Aktie:

DE000A0TGJ55



WKN VARTA-Aktie:

A0TGJ5



Ticker-Symbol VARTA-Aktie:

VAR1



Kurzprofil VARTA AG:



Die VARTA AG (ISIN: DE000A0TGJ55, WKN: A0TGJ5, Ticker-Symbol: VAR1) produziert und vermarktet ein umfassendes Batterie-Portfolio von Mikrobatterien, Haushaltsbatterien, Energiespeichersystemen bis zu kundenspezifischen Batterielösungen für eine Vielzahl von Anwendungen und setzt als Technologieführer in wichtigen Bereichen die Industriestandards. Als Muttergesellschaft der Gruppe ist sie in den Geschäftssegmenten "Microbatteries & Solutions" und "Household Batteries" tätig.



Das Segment "Microbatteries & Solutions" fokussiert sich auf das OEM-Geschäft für Mikrobatterien sowie auf das Lithium-Ionen-Batteriepack-Geschäft. Durch intensive Forschung und Entwicklung setzt VARTA die weltweiten Maßstäbe im Mikrobatterienbereich und ist anerkannter Innovationsführer in den wichtigen Wachstumsmärkten der Lithium-Ionen-Technologie sowie bei primären Hörgerätebatterien. Das Segment "Household Batteries" umfasst das Batteriegeschäft für Endkunden, darunter Haushaltsbatterien, Akkus, Ladegeräte, Portable Power (Power Banks) und Leuchten sowie Energiespeicher. (21.10.2022/ac/a/t)



Frankfurt am Main (www.aktiencheck.de) - VARTA-Aktienanalyse der EQUI.TS GmbH:Thomas Schießle und Daniel Großjohann, Aktienexperten der EQUI.TS GmbH, nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Batterieherstellers VARTA AG (ISIN: DE000A0TGJ55, WKN: A0TGJ5, Ticker-Symbol: VAR1) unter die Lupe.Die Q3/22-KPIs hätten die Topline-Erwartung getroffen, aber spürbar unter der EBITDA-Schätzung gelegen, würden die Fachanalysten von EQUI.TS GmbH die jüngsten Kennzahlen des Geschäftsgangs bei VARTA in ihrer heute vorgelegten EQUI-Note zusammenfassen. Verzögerungen von Kundengeschäften, höhere Rohstoff- und Energiekosten, sowie ein margenschwächerer Mix (geringerer "Li&M"-Anteil) seien entscheidend gewesen. Die KPIs im Einzelnen: Q3-22-Rev/adj. EBITDA/ -Marge: 194 Mio. Euro (-14% YoY)/ Euro -2,5 Mio. (Q3/21: 70,2 Mio. Euro)/-1,3%; Q3/21: 31,2%).Die Entwicklung und Fertigung der Groß-Formate sei kürzlich in einer eigenen Gesellschaft unter Führung des Technologieexperten Herbert Schein gebündelt worden. Die Investitionen in "V4Drive" Rundzellen würden unterdessen - bis weit ins FY 23 - anhalten, könnten aber künftig durchaus alternative Finanzierungsformen nutzen. Ab FY24 sollten die "21.700"er Groß-Formate dann erste nennenswerte Umsätze beisteuern.Grundsätzlich und mittelfristig seien die Wachstumsperspektiven weiterhin sehr gut, so die Meinung der Analysten. Dabei würden Marktanteile ihrer Meinung nach künftig eine höhere Priorität bekommen.Thomas Schießle und Daniel Großjohann, Aktienexperten der EQUI.TS GmbH, stufen die VARTA-Aktie in ihrer heute veröffentlichten Studie unverändert auf "halten". (Analyse vom 21.10.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link