Börsenplätze VARTA-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs VARTA-Aktie:

21,50 EUR -6,24% (26.07.2023, 09:05)



XETRA-Aktienkurs VARTA-Aktie:

22,75 EUR +2,29% (25.07.2023)



ISIN VARTA-Aktie:

DE000A0TGJ55



WKN VARTA-Aktie:

A0TGJ5



Ticker-Symbol VARTA-Aktie:

VAR1



Kurzprofil VARTA AG:



Die VARTA AG (ISIN: DE000A0TGJ55, WKN: A0TGJ5, Ticker-Symbol: VAR1) produziert und vermarktet ein umfassendes Batterie-Portfolio von Mikrobatterien, Haushaltsbatterien, Energiespeichersystemen bis zu kundenspezifischen Batterielösungen für eine Vielzahl von Anwendungen und setzt als Technologieführer in wichtigen Bereichen die Industriestandards. Als Muttergesellschaft der Gruppe ist sie in den Geschäftssegmenten "Lithium-Ion Solutions & Microbatteries" und "Household Batteries" tätig.



Das Segment "Lithium-Ion Solutions & Microbatteries" fokussiert sich auf das Mikrobatterien-, Lithium-Ionen-CoinPower-, Lithium-Ionen-Rundzellen (Lithium-Ion Large Cells) sowie auf das Lithium-Ionen-Batteriepack-Geschäft. Durch intensive Forschung und Entwicklung setzt VARTA in vielen Bereichen der Lithium-Ionen-Technologie und bei Mikrobatterien weltweite Maßstäbe und ist so anerkannter Innovationsführer in den wichtigen Wachstumsmärkten der Lithium-Ionen-Technologie sowie bei primären Hörgerätebatterien.



Das Segment "Household Batteries" umfasst das Batteriegeschäft für Endkunden, darunter Haushaltsbatterien, Akkus, Ladegeräte, Portable Power (Power Banks) und Leuchten sowie Energiespeicher. (26.07.2023/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - VARTA-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der VARTA AG (ISIN: DE000A0TGJ55, WKN: A0TGJ5, Ticker-Symbol: VAR1) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.VARTA blicke nach einem schwachen Q2 pessimistischer auf das laufende Jahr. Der Umsatz werde dem Vernehmen nach nur noch das untere Ende der bisherigen Spanne erreichen. Das bereinigte operative Ergebnis falle deutlich schwächer aus als bisher erwartet. Die Aktie dürfte ihren jüngsten Höhenflug daher vorerst beenden.Auf Basis vorläufiger Zahlen habe VARTA im zweiten Quartal rund 175 Millionen Euro und damit etwa 8,6 Prozent weniger als ein Jahr zuvor erlöst. Der bereinigte operative Verlust (EBITDA) habe bei fünf Millionen Euro gelegen, nach einem operativen Gewinn von 30,8 Millionen ein Jahr zuvor.Eine spürbare Erholung in der zweiten Jahreshälfte sei nicht in Sicht. Der in der Krise steckende Batteriekonzern sehe den Umsatz im laufenden Jahr daher nur noch am unteren Ende der bisherigen Spanne von 820 bis 870 Millionen Euro. Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) dürfte zwischen 40 und 60 Millionen Euro liegen.Im Vorjahr sei der Umsatz um ein Zehntel auf knapp 807 Millionen Euro gesunken und das bereinigte Ergebnis habe bei 69,5 Millionen gelegen.Die Konzernführung hoffe auf eine Besserung im zweiten Halbjahr, das "traditionell" starke Geschäfte aufweise. Unter anderem erwarte Vorstandssprecher Markus Hackstein von der neuen Fabrik für Energiespeicher in Ellwangen einen positiven Impuls.Die Prognosesenkung komme nicht wirklich überraschend. Eine signifikante Verbesserung der operativen Entwicklung dürfte sich kurzfristig eher nicht einstellen, zumal sich an der Wettbewerbssituation zuletzt nicht viel geändert habe und eine nachhaltige Belebung der Nachfrage weiterhin fraglich sei. Zudem müsse sich zeigen, ob das Energiespeichergeschäft tatsächlich andere Bereiche kompensieren könne und wie lange die finanzielle Stabilität des Batteriekonzerns am Ende wirklich gewährleistet sei.Die jüngste Erholungsbewegung dürfte damit ein jähes Ende finden. Anleger bleiben angesichts der unsicheren Gemengelage weiterhin an der Seitenlinie, so Michael Schröder von "Der Aktionär". Die endgültigen Ergebnisse für das erste Halbjahr wolle Varta am 11. August veröffentlichen. (Analyse vom 26.07.2023)