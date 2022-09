Börsenplätze VARTA-Aktie:



Kurzprofil VARTA AG:



Die VARTA AG (ISIN: DE000A0TGJ55, WKN: A0TGJ5, Ticker-Symbol: VAR1) produziert und vermarktet ein umfassendes Batterie-Portfolio von Mikrobatterien, Haushaltsbatterien, Energiespeichersystemen bis zu kundenspezifischen Batterielösungen für eine Vielzahl von Anwendungen und setzt als Technologieführer in wichtigen Bereichen die Industriestandards. Als Muttergesellschaft der Gruppe ist sie in den Geschäftssegmenten "Microbatteries & Solutions" und "Household Batteries" tätig.



Das Segment "Microbatteries & Solutions" fokussiert sich auf das OEM-Geschäft für Mikrobatterien sowie auf das Lithium-Ionen-Batteriepack-Geschäft. Durch intensive Forschung und Entwicklung setzt VARTA die weltweiten Maßstäbe im Mikrobatterienbereich und ist anerkannter Innovationsführer in den wichtigen Wachstumsmärkten der Lithium-Ionen-Technologie sowie bei primären Hörgerätebatterien. Das Segment "Household Batteries" umfasst das Batteriegeschäft für Endkunden, darunter Haushaltsbatterien, Akkus, Ladegeräte, Portable Power (Power Banks) und Leuchten sowie Energiespeicher. (09.09.2022/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - VARTA-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der VARTA AG (ISIN: DE000A0TGJ55, WKN: A0TGJ5, Ticker-Symbol: VAR1) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die VARTA-Aktie befinde sich seit mehreren Monaten in einem Abwärtstrend. Mit dem Bruch der wichtigen charttechnischen Unterstützung im Bereich um 68 Euro sei zuletzt ein technisches Verkaufssignal generiert worden. Gegenbewegung? Fehlanzeige! Fundamentale Neuigkeiten gebe es keine. Der Pessimismus unter den Analysten nehme dagegen zu.Im Prinzip gebe es bei VARTA nichts Neues zu berichten. Nach einem schwachen ersten Halbjahr erwarte der Batteriehersteller ein deutlich stärkeres zweites Halbjahr. Frische Details zu geplanten E-Offensive seien weiter Mangelware.Analysten hätten ihre Schätzungen und Kursziele zuletzt reihenweise reduziert. Heute würden die Experten von AlsterResearch ("hold") nachlegen: Sie würden die Fähigkeit von VARTA infrage stellen, das alte Margenniveau von 2021 wieder zu erreichen, da der Konzern nur begrenzt in der Lage zu sein scheine, die steigenden Rohstoffpreise weiterzugeben. Darüber hinaus werde der zunehmende Wettbewerbsdruck auf lange Sicht anhalten. Daher hätten die Analysten ihre EBIT-Schätzungen um 15 bis 20 Prozent gesenkt, was wiederum zu einem neuen Kursziel von 65,00 Euro (bisher: 83,00 Euro) geführt habe.Erst wenn sich tatsächlich abzeichnet, dass der Konzern im Bereich CoinPower profitabel wächst und in den nächsten Quartalen (mit einem Partner oder ohne) mit seinen Investitionen in dem lukrativen der E-Mobilitäts-Segment wie geplant Fuß fassen kann, dürfte die Aktie wieder Fahrt aufnehmen, so Michael Schröder von "Der Aktionär" zur VARTA AG. (Analyse vom 09.09.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link