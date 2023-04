Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil VARTA AG:



Die VARTA AG (ISIN: DE000A0TGJ55, WKN: A0TGJ5, Ticker-Symbol: VAR1) produziert und vermarktet ein umfassendes Batterie-Portfolio von Mikrobatterien, Haushaltsbatterien, Energiespeichersystemen bis zu kundenspezifischen Batterielösungen für eine Vielzahl von Anwendungen und setzt als Technologieführer in wichtigen Bereichen die Industriestandards. Als Muttergesellschaft der Gruppe ist sie in den Geschäftssegmenten "Lithium-Ion Solutions & Microbatteries" und "Household Batteries" tätig.



Das Segment "Lithium-Ion Solutions & Microbatteries" fokussiert sich auf das Mikrobatterien-, Lithium-Ionen-CoinPower-, Lithium-Ionen-Rundzellen (Lithium-Ion Large Cells) sowie auf das Lithium-Ionen-Batteriepack-Geschäft. Durch intensive Forschung und Entwicklung setzt VARTA in vielen Bereichen der Lithium-Ionen-Technologie und bei Mikrobatterien weltweite Maßstäbe und ist so anerkannter Innovationsführer in den wichtigen Wachstumsmärkten der Lithium-Ionen-Technologie sowie bei primären Hörgerätebatterien.



Das Segment "Household Batteries" umfasst das Batteriegeschäft für Endkunden, darunter Haushaltsbatterien, Akkus, Ladegeräte, Portable Power (Power Banks) und Leuchten sowie Energiespeicher. (03.04.2023/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - VARTA-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Batterieherstellers VARTA AG (ISIN: DE000A0TGJ55, WKN: A0TGJ5, Ticker-Symbol: VAR1) unter die Lupe.VARTA bekomme einen neuen Finanzvorstand. Marc Hundsdorf solle auf dem Posten ab dem 15. Mai die Nachfolge von Armin Hessenberger antreten. Eigentlich sollte die Stelle von Thomas Obendrauf übernommen werden. Er sei erst vor wenigen Wochen zu dem angeschlagenen Batteriehersteller gewechselt. Er verlasse das Unternehmen aus persönlichen Gründen. Nähere Angaben habe der Konzern dazu nicht gemacht.Hundsdorf sei zuletzt Finanzchef beim Wohnwagenhersteller Knaus Tabbert gewesen. "Marc Hundsdorf ist aufgrund seiner Expertise die perfekte Wahl als neuer Finanzvorstand der Varta AG. Er bringt viel Erfahrung im Bereich Sanierung und Restrukturierung mit, verfügt über technisches und betriebswirtschaftliches Know-how und kennt die Automobilbranche", so Aufsichtsratschef und Mehrheitseigner Michael Tojner. "Marc Hundsdorf wird dazu beitragen, die Varta AG auf den erfolgreichen Wachstumskurs zurückzuführen.""Aktionär"-Leser würden wissen: Der zuletzt operativ schwächelnde Konzern habe sich vor wenigen Tagen mit seinen Banken über ein umfangreiches Restrukturierungskonzept geeinigt, das unter anderem deutliche Einsparungen bringen sowie Investitionen in Wachstumsfelder wie Energiewende und E-Mobilität freimachen solle. VARTA habe in diesem Zusammenhang zuvor eine Kapitalerhöhung durchgeführt, die von Tojners Investmentgesellschaft gezeichnet worden sei.Angesichts der personellen Veränderungen und der Restrukturierung habe Berenberg-Analystin Yasmin Steilen ("hold") ihre Schätzungen überarbeitet und das Kursziel für die Aktie entsprechend von 31 auf 29 Euro gesenkt.VARTA wolle mit den Restrukturierungsmaßnahmen die Rückkehr auf einen stabilen Wachstumskurs vorantreiben. Wie lange die finanzielle Stabilität des Batteriekonzerns am Ende gewährleistet sei, müsse sich zeigen. Gespräche zum Stellenabbau würden dem Vernehmen nach bereits geführt."Der Aktionär" hält an seinem Fazit fest: Ob die eingeleiteten Maßnahmen am Ende wirklich von Erfolg gekrönt sein werden oder weitere Einschnitte folgen, muss sich erst zeigen. Auch wenn der Aktie wieder etwas Leben eingehaucht wurde, ein Einstieg drängt sich vorerst weiter nicht auf, so Michael Schröder. (Analyse vom 03.04.2023)Mit Material von dpa-AFX