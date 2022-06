XETRA-Aktienkurs VARTA-Aktie:

87,52 EUR -0,91% (21.06.2022, 10:09)



Tradegate-Aktienkurs VARTA-Aktie:

87,60 EUR -2,47% (21.06.2022, 10:21)



ISIN VARTA-Aktie:

DE000A0TGJ55



WKN VARTA-Aktie:

A0TGJ5



Ticker-Symbol VARTA-Aktie:

VAR1



Kurzprofil VARTA AG:



Die VARTA AG (ISIN: DE000A0TGJ55, WKN: A0TGJ5, Ticker-Symbol Deutschland:VAR1) produziert und vermarktet ein umfassendes Batterie-Portfolio von Mikrobatterien, Haushaltsbatterien, Energiespeichersystemen bis zu kundenspezifischen Batterielösungen für eine Vielzahl von Anwendungen und setzt als Technologieführer in wichtigen Bereichen die Industriestandards. Als Muttergesellschaft der Gruppe ist sie in den Geschäftssegmenten "Microbatteries & Solutions" und "Household Batteries" tätig.



Das Segment "Microbatteries & Solutions" fokussiert sich auf das OEM-Geschäft für Mikrobatterien sowie auf das Lithium-Ionen-Batteriepack-Geschäft. Durch intensive Forschung und Entwicklung setzt VARTA die weltweiten Maßstäbe im Mikrobatterienbereich und ist anerkannter Innovationsführer in den wichtigen Wachstumsmärkten der Lithium-Ionen-Technologie sowie bei primären Hörgerätebatterien. Das Segment "Household Batteries" umfasst das Batteriegeschäft für Endkunden, darunter Haushaltsbatterien, Akkus, Ladegeräte, Portable Power (Power Banks) und Leuchten sowie Energiespeicher. (21.06.2022/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - VARTA-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der VARTA AG (ISIN: DE000A0TGJ55, WKN: A0TGJ5, Ticker-Symbol: VAR1) unter die Lupe.Als treibende Kraft bei den kleinen Knopfzellen für Hörgeräte und kabellose Kopfhörer wolle der Ellwanger Konzern in Zukunft auch die Autobranche unter Strom setzen. Es sei noch ein weiter Weg, bis im Rahmen der geplanten Elektro-Offensive ab 2024 erste Umsätze realisiert werden könnten. Auf der heutigen Hauptversammlung erkläre Vorstand Herbert Schein, wo der Batteriehersteller stehe und wo er hin wolle. Der Firmenlenker seiüberzeugt: "Die Li-Ionen-Technologie hat das größte Potenzial. Das Geschäft mit dieser Technologie ist der größte Wachstumstreiber für die Zukunft von VARTA."Mit Blick auf die Geschäftsentwicklung sei Schein nicht unzufrieden: "Wir haben unseren Umsatz seit dem Börsengang kontinuierlich erhöht und unsere Profitabilität weiter gesteigert. Wir haben den Umsatz nahezu vervierfacht, beim EBITDA sind wir wie geplant schneller gewachsen als beim Umsatz. Somit haben wir die EBITDA-Marge nahezu verdoppelt."Beim Ausblick gebe sich der Vorstand kämpferisch: "Wir werden am Ende dieses Jahrzehnts ein Multi-Milliarden-Konzern sein. Die erste Milliarde erzielen wir vielleicht nicht mehr ganz in diesem Jahr, aber dann im kommenden Jahr. Weil wir weiter innovativ sind. Weil wir neue Produkte präsentieren, die unseren Kunden einen strategischen Wettbewerbsvorteil verschaffen."Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze VARTA-Aktie: