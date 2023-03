Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze VARTA-Aktie:



XETRA-Aktienkurs VARTA-Aktie:

24,62 EUR -14,99% (20.03.2023, 09:18)



Tradegate-Aktienkurs VARTA-Aktie:

25,42 EUR -12,31% (20.03.2023, 09:33)



ISIN VARTA-Aktie:

DE000A0TGJ55



WKN VARTA-Aktie:

A0TGJ5



Ticker-Symbol VARTA-Aktie:

VAR1



Kurzprofil VARTA AG:



Die VARTA AG (ISIN: DE000A0TGJ55, WKN: A0TGJ5, Ticker-Symbol: VAR1) produziert und vermarktet ein umfassendes Batterie-Portfolio von Mikrobatterien, Haushaltsbatterien, Energiespeichersystemen bis zu kundenspezifischen Batterielösungen für eine Vielzahl von Anwendungen und setzt als Technologieführer in wichtigen Bereichen die Industriestandards. Als Muttergesellschaft der Gruppe ist sie in den Geschäftssegmenten "Lithium-Ion Solutions & Microbatteries" und "Household Batteries" tätig.



Das Segment "Lithium-Ion Solutions & Microbatteries" fokussiert sich auf das Mikrobatterien-, Lithium-Ionen-CoinPower-, Lithium-Ionen-Rundzellen (Lithium-Ion Large Cells) sowie auf das Lithium-Ionen-Batteriepack-Geschäft. Durch intensive Forschung und Entwicklung setzt VARTA in vielen Bereichen der Lithium-Ionen-Technologie und bei Mikrobatterien weltweite Maßstäbe und ist so anerkannter Innovationsführer in den wichtigen Wachstumsmärkten der Lithium-Ionen-Technologie sowie bei primären Hörgerätebatterien.

Das Segment "Household Batteries" umfasst das Batteriegeschäft für Endkunden, darunter Haushaltsbatterien, Akkus, Ladegeräte, Portable Power (Power Banks) und Leuchten sowie Energiespeicher. (20.03.2023/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - VARTA-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Batterieherstellers VARTA AG (ISIN: DE000A0TGJ55, WKN: A0TGJ5, Ticker-Symbol: VAR1) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.VARTA plane eine Kapitalerhöhung und ein umfangreiches Restrukturierungskonzept. Zudem befinde sich der Batteriehersteller eigenen Angaben zu Folge mit den finanzierenden Banken in fortgeschrittenen Gesprächen zu weitreichenden Restrukturierungsmaßnahmen, um das Unternehmen finanziell und operativ zu stabilisieren.Das Konzept, das im Rahmen eines Gutachtens erarbeitet worden sei, beinhalte gezielte Maßnahmen zur Profitabilitätssteigerung sowie der Verbesserung der Finanzierungsstruktur. Mit dem Erlös einer angestrebten Kapitalerhöhung in Höhe von 50 Millionen Euro solle gezielt in wichtige Innovationsfelder des Unternehmens investiert werden.Zur Zeichnung der neuen Aktien werde ausschließlich die VGG Beteiligungen SE, eine 100%-ige Tochtergesellschaft der Montana Tech Components, zugelassen. VARTA wolle dabei rund vier Millionen neue Aktien platzieren, zu einem Verkaufspreis, der den Börsenkurs der VARTA-Papiere nicht wesentlich unterschreite, wie es heiße. Die Durchführung der Kapitalerhöhung sei durch eine Zeichnungsgarantie der Montana Tech Components abgesichert, die unter der Bedingung einer finalen Einigung mit den finanzierenden Banken stehe.Das heiße: 4,04 Millionen Aktien sollten rund 50 Millionen Euro einspielen, daraus würde ein Platzierungspreis von umgerechnet rund 12,35 Euro resultieren. Laut Mitteilung solle der Platzierungspreis den Kurs der Aktie aber nicht wesentlich unterschreiten, die Aktie habe sich zu 28,96 Euro ins Wochenende verabschiedet."Mit dem vorgestellten Restrukturierungskonzept halten wir die Balance zwischen notwendigen Restrukturierungsmaßnahmen und der Entwicklung unserer Wachstumspotenziale. Die aktuell wirtschaftlich herausfordernde Lage erfordert klare Schritte, um wieder erfolgreich und profitabel wirtschaften zu können. Durch die umfassenden Maßnahmen stabilisieren wir das Unternehmen und sichern langfristig die Innovationskraft der VARTA AG", so Vorstandssprecher Dr. Markus Hackstein.VARTA lege die Karten auf den Tisch. Der Konzern wolle mit den Restrukturierungsmaßnahmen die Rückkehr auf einen stabilen Wachstumskurs vorantreiben. Ob die Banken mitspielen und ob die eingeleiteten Maßnahmen am Ende wirklich von Erfolg gekrönt sein würden, müsse sich erst zeigen.Ein Einstieg drängt sich daher vorerst weiter nicht auf, so Michael Schröder von "Der Aktionär". (Analyse vom 20.03.2023)