ISIN VARTA-Aktie:

DE000A0TGJ55



WKN VARTA-Aktie:

A0TGJ5



Ticker-Symbol VARTA-Aktie:

VAR1



Kurzprofil VARTA AG:



Die VARTA AG (ISIN: DE000A0TGJ55, WKN: A0TGJ5, Ticker-Symbol: VAR1) produziert und vermarktet ein umfassendes Batterie-Portfolio von Mikrobatterien, Haushaltsbatterien, Energiespeichersystemen bis zu kundenspezifischen Batterielösungen für eine Vielzahl von Anwendungen und setzt als Technologieführer in wichtigen Bereichen die Industriestandards. Als Muttergesellschaft der Gruppe ist sie in den Geschäftssegmenten "Microbatteries & Solutions" und "Household Batteries" tätig.



Das Segment "Microbatteries & Solutions" fokussiert sich auf das OEM-Geschäft für Mikrobatterien sowie auf das Lithium-Ionen-Batteriepack-Geschäft. Durch intensive Forschung und Entwicklung setzt VARTA die weltweiten Maßstäbe im Mikrobatterienbereich und ist anerkannter Innovationsführer in den wichtigen Wachstumsmärkten der Lithium-Ionen-Technologie sowie bei primären Hörgerätebatterien. Das Segment "Household Batteries" umfasst das Batteriegeschäft für Endkunden, darunter Haushaltsbatterien, Akkus, Ladegeräte, Portable Power (Power Banks) und Leuchten sowie Energiespeicher. (02.11.2022/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - VARTA-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der VARTA AG (ISIN: DE000A0TGJ55, WKN: A0TGJ5, Ticker-Symbol: VAR1) unter die Lupe.Nach der Aussetzung der Jahresprognosen und schwachen vorläufigen Zahlen für das dritte Quartal müsse der VARTA-Vorstand weiter alles daransetzen, um den angeschlagenen Batteriehersteller wieder auf Kurs zu kriegen. Kein leichtes Unterfangen, denn der Kosten- und Wettbewerbsdruck dürfte dem Batteriehersteller weiter zusetzen. Zu diesem Schluss kämen auch die Analysten von Warburg Research.Die Finanzstärke des Batteriekonzerns sei kurz- bis mittelfristig begrenzt, so Analyst Robert-Jan van der Horst. Die liquiden Mittel könnten angesichts hoher notwendiger Investitionen im dritten Quartal weiter gefallen sein. Zudem habe der Experte auf Ungewissheiten bezüglich der Elektromobilitätstochter V4Drive SE mit Blick auf Neukunden sowie auf den Gewinnanteil verwiesen, der bei VARTA hängen bleiben werde, wenn Partner bei V4Drive einsteigen würden. Der Experte habe seine Einschätzung um gleich zwei Stufen von "buy" auf "sell" herabgestuft und das Kursziel von 48,50 auf 21,00 Euro gekappt.In den vergangenen Tagen hätten bereits einige seiner Kollegen die Einschätzung überarbeitet und die Kursziele zum Teil massiv gesenkt. Das niedrigste Kursziel komme mit 15 Euro weiter von Kepler Cheuvreux ("reduce")."Der Aktionär" bleibt vorerst an der Seitenlinie, so Michael Schröder. (Analyse vom 02.11.2022)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link