Börsenplätze VARTA-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs VARTA-Aktie:

20,68 EUR +7,60% (11.08.2023, 10:11)



XETRA-Aktienkurs VARTA-Aktie:

20,42 EUR +6,08% (11.08.2023, 09:56)



ISIN VARTA-Aktie:

DE000A0TGJ55



WKN VARTA-Aktie:

A0TGJ5



Ticker-Symbol VARTA-Aktie:

VAR1



Kurzprofil VARTA AG:



Die VARTA AG (ISIN: DE000A0TGJ55, WKN: A0TGJ5, Ticker-Symbol: VAR1) produziert und vermarktet ein umfassendes Batterie-Portfolio von Mikrobatterien, Haushaltsbatterien, Energiespeichersystemen bis zu kundenspezifischen Batterielösungen für eine Vielzahl von Anwendungen und setzt als Technologieführer in wichtigen Bereichen die Industriestandards. Als Muttergesellschaft der Gruppe ist sie in den Geschäftssegmenten "Lithium-Ion Solutions & Microbatteries" und "Household Batteries" tätig.



Das Segment "Lithium-Ion Solutions & Microbatteries" fokussiert sich auf das Mikrobatterien-, Lithium-Ionen-CoinPower-, Lithium-Ionen-Rundzellen (Lithium-Ion Large Cells) sowie auf das Lithium-Ionen-Batteriepack-Geschäft. Durch intensive Forschung und Entwicklung setzt VARTA in vielen Bereichen der Lithium-Ionen-Technologie und bei Mikrobatterien weltweite Maßstäbe und ist so anerkannter Innovationsführer in den wichtigen Wachstumsmärkten der Lithium-Ionen-Technologie sowie bei primären Hörgerätebatterien.



Das Segment "Household Batteries" umfasst das Batteriegeschäft für Endkunden, darunter Haushaltsbatterien, Akkus, Ladegeräte, Portable Power (Power Banks) und Leuchten sowie Energiespeicher. (11.08.2023/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - VARTA-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der VARTA AG (ISIN: DE000A0TGJ55, WKN: A0TGJ5, Ticker-Symbol: VAR1) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.VARTA gehe mit wachsender Zuversicht in die Zukunft. Der kriselnde Batteriehersteller plane nach zuletzt schwachen Geschäften für das kommende Jahr wieder mit einem spürbaren Umsatzwachstum. Der Rückgang der Energie- und Rohstoffpreise sowie die schrittweise Anpassung von Produktpreisen solle ebenso wie die eingeleiteten Kostensenkungsmaßnahmen im Rahmen des Restrukturierungsprogramms dabei für eine Verbesserung der Marge sorgen.In den ersten sechs Monaten sei der Umsatz bei Varta um zehn Prozent auf 339 Millionen Euro gefallen. Das bereinigte EBITDA habe bei minus 6,8 Millionen Euro gelegen - ein Jahr zuvor sei es noch ein operativer Gewinn von 68,9 Millionen Euro gewesen.Die Konzernführung hoffe auf eine Besserung im zweiten Halbjahr. Gründe seien die weiter positive Entwicklung des Geschäfts mit den Energiespeichern, anlaufende Kundenprojekte sowie die traditionell saisonal steigende Nachfrage im zweiten Halbjahr.Zudem mache VARTA eigenen Angaben zufolge Fortschritte bei der laufenden Restrukturierung: "Aktuell liegt die VARTA AG bei der Erfüllung der Vorgaben der Kosteneinsparungen im Plan oder übererfüllt sie in manchen Bereichen sogar. Im Plan ist auch der notwendige weltweite Stellenabbau", heiße es einer entsprechenden Mitteilung. "Die Kostensenkungen in allen Bereichen sowie die Working-Capital-Optimierungen laufen erfolgreich.""Hinter uns liegt eine herausfordernde Zeit und wir haben noch viel Arbeit vor uns. Aber wir sehen, dass unser entschiedenes Handeln und die Maßnahmen unseres Restrukturierungsprogramms Wirkung zeigen", so der Vorstand. "Unsere Kunden vertrauen weiter auf die starke Marke VARTA. Wir haben neue Projekte in Arbeit, die uns davon überzeugen, dass wir im kommenden Jahr wieder zurück auf den Erfolgskurs kommen können."Durch die Belebung des Geschäfts in wichtigen Bereichen wie dem Geschäft mit Energiespeichern ("Energy Storage Systems") und den erfolgreichen Restrukturierungsmaßnahmen erwarte VARTA im kommenden Jahr wieder einen Umsatz von deutlich mehr als 900 Millionen Euro. Detaillierte Zahlen zur Gewinnentwicklung gebe es keine.Zum Vergleich: Analysten würden für das kommende Jahr bei Erlösen von 898 Millionen Euro ein bereinigtes EBITDA von 103 Millionen Euro erwarten. Unter dem Strich werde ein Verlust von 0,33 Euro je Aktie prognostiziert. Für das laufende Jahr sollten es sogar Minus 1,71 Euro werden. Schwarze Zahlen würden die Experten erst wieder ab dem Jahr 2025 erwarten.Weitere Hiobsbotschaften seien - wie erwartet - ausgeblieben. Eine signifikante Verbesserung der operativen Entwicklung dürfte sich kurzfristig aber nur schwer einstellen, zumal sich an der Wettbewerbssituation in den Hauptmärkten zuletzt nicht viel geändert habe. Zudem müsse sich zeigen, ob das Energiespeichergeschäft tatsächlich wie geplant Fahrt aufnehmen und die schwächere Entwicklung anderer Bereiche kompensieren könne. Am Ende müsse VARTA die Restrukturierung weiter erfolgreich vorantreiben und die finanzielle Stabilität nachhaltig gewährleisten. Eine positive Kursreaktion auf den Ausblick sei durchaus wahrscheinlich. Große Sprünge seien bei der Aktie aber noch nicht zu erwarten. (Analyse vom 11.08.2023)