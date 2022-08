XETRA-Aktienkurs VARTA-Aktie:

80,06 EUR +2,35% (04.08.2022, 11:03)



Tradegate-Aktienkurs VARTA-Aktie:

79,90 EUR +2,30% (04.08.2022, 11:16)



ISIN VARTA-Aktie:

DE000A0TGJ55



WKN VARTA-Aktie:

A0TGJ5



Ticker-Symbol VARTA-Aktie:

VAR1



Kurzprofil VARTA AG:



Die VARTA AG (ISIN: DE000A0TGJ55, WKN: A0TGJ5, Ticker-Symbol Deutschland:VAR1) produziert und vermarktet ein umfassendes Batterie-Portfolio von Mikrobatterien, Haushaltsbatterien, Energiespeichersystemen bis zu kundenspezifischen Batterielösungen für eine Vielzahl von Anwendungen und setzt als Technologieführer in wichtigen Bereichen die Industriestandards. Als Muttergesellschaft der Gruppe ist sie in den Geschäftssegmenten "Microbatteries & Solutions" und "Household Batteries" tätig.



Das Segment "Microbatteries & Solutions" fokussiert sich auf das OEM-Geschäft für Mikrobatterien sowie auf das Lithium-Ionen-Batteriepack-Geschäft. Durch intensive Forschung und Entwicklung setzt VARTA die weltweiten Maßstäbe im Mikrobatterienbereich und ist anerkannter Innovationsführer in den wichtigen Wachstumsmärkten der Lithium-Ionen-Technologie sowie bei primären Hörgerätebatterien. Das Segment "Household Batteries" umfasst das Batteriegeschäft für Endkunden, darunter Haushaltsbatterien, Akkus, Ladegeräte, Portable Power (Power Banks) und Leuchten sowie Energiespeicher. (04.08.2022/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - VARTA: Jahresziele eingedampft - AktienanalyseDer Batteriehersteller VARTA (ISIN: DE000A0TGJ55, WKN: A0TGJ5, Ticker-Symbol: VAR1) hat die Aussichten für das laufende Geschäftsjahr deutlich nach unten korrigiert - und seine Aktie damit auf Talfahrt geschickt, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in ihrer aktuellen Ausgabe.Statt der bisher anvisierten 0,95 bis 1,0 Mrd. Euro rechne das Management um Konzernchef Herbert Schein nun mit einem Umsatz zwischen 880 und 920 Mio. Euro im Gesamtjahr 2022. Auch beim bereinigten operativen Ergebnis (EBITDA sei die Latte deutlich tiefer gelegt worden. Im Plan stünden nun 200 bis 225 Mio. Euro. Bisher habe man mit 260 bis 280 Mio. Euro gerechnet. Dem Unternehmen würden die hohen Rohstoff- und Energiepreise sowie gestiegenen Transportkosten zu schaffen machen, während die Konjunkturaussichten eingetrübt seien. Zudem hätte es Verzögerungen bei Kundenprojekten gegeben und höhere Kosten könnten ebenfalls nur mit Verzögerung weitergereicht werden.Die vorläufigen Halbjahreszahlen würden entsprechend aussehen: Bei einem Umsatzrückgang um gut fünf Prozent auf 376,8 Mio. Euro sei das EBITDA um fast 40 Prozent auf 68,9 Mio. Euro eingebrochen. Damit sei VARTA weit hinter den eigenen Ansprüchen zurückgeblieben. Dass Aufsichtsratschef und Großaktionär Michael Tojner zuletzt einen Teil seiner Aktien abgestoßen habe, bekomme an der Börse daher einen noch bitteren Beigeschmack als ohnehin schon.Auch Analysten seien mit VARTA teils hart ins Gericht gegangen. Die Marktbedingungen hätten sich weiter verschlechtert, so etwa Christian Sandherr vom Analysehaus Hauck Aufhäuser Investment Banking. Das gesamtwirtschaftliche Umfeld werde immer anspruchsvoller und inmitten des schärfer werdenden Wettbewerbs bröckele anscheinend auch die Preissetzungsmacht von VARTA. (Ausgabe 30/2022)Börsenplätze VARTA-Aktie: