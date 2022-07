Tradegate-Aktienkurs VARTA-Aktie:

81,50 EUR -1,36% (11.07.2022, 11:50)



XETRA-Aktienkurs VARTA-Aktie:

81,42 EUR -2,02% (11.07.2022, 11:50)



ISIN VARTA-Aktie:

DE000A0TGJ55



WKN VARTA-Aktie:

A0TGJ5



Ticker-Symbol VARTA-Aktie:

VAR1



Die VARTA AG (ISIN: DE000A0TGJ55, WKN: A0TGJ5, Ticker-Symbol: VAR1) produziert und vermarktet ein umfassendes Batterie-Portfolio von Mikrobatterien, Haushaltsbatterien, Energiespeichersystemen bis zu kundenspezifischen Batterielösungen für eine Vielzahl von Anwendungen und setzt als Technologieführer in wichtigen Bereichen die Industriestandards. Als Muttergesellschaft der Gruppe ist sie in den Geschäftssegmenten "Microbatteries & Solutions" und "Household Batteries" tätig.



Das Segment "Microbatteries & Solutions" fokussiert sich auf das OEM-Geschäft für Mikrobatterien sowie auf das Lithium-Ionen-Batteriepack-Geschäft. Durch intensive Forschung und Entwicklung setzt VARTA die weltweiten Maßstäbe im Mikrobatterienbereich und ist anerkannter Innovationsführer in den wichtigen Wachstumsmärkten der Lithium-Ionen-Technologie sowie bei primären Hörgerätebatterien. Das Segment "Household Batteries" umfasst das Batteriegeschäft für Endkunden, darunter Haushaltsbatterien, Akkus, Ladegeräte, Portable Power (Power Banks) und Leuchten sowie Energiespeicher. (11.07.2022/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - VARTA-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Tim Temp vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der VARTA AG (ISIN: DE000A0TGJ55, WKN: A0TGJ5, Ticker-Symbol: VAR1) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die neue Woche starte schwach in den Handel und der DAX notiere rund ein Prozent tiefer. Als Belastungsfaktoren würden die neuen Risiken für einen Lockdown in China von Händlern genannt. In diesem Marktumfeld sacke auch die VARTA-Aktie ab. Gleichzeitig habe sich hier in den vergangenen Wochen eine interessante Formation ausgebildet.Nach einem Rücksetzer in der vergangenen Woche sei die VARTA-Aktie auf ein Zwischentief bei 76,84 Euro gefallen. In diesem Level sei es nach dem freundlichen Handel vor dem Wochenende wieder bis über die psychologisch wichtige 80-Euro-Marke gegangen. Hier befänden sich auch die beiden kurzfristigen Trendindikatoren - der GD21 und GD50.Damit der nächste Schritt für den erfolgreichen Rebound gelinge, müssten die Bullen die Aktie in den kommenden Tagen über den Widerstand bei 83,72 Euro befördern. Im Anschluss stehe die 90-Euro-Marke im Fokus. Gelinge auch der Ausbruch über dieses Level, werde neben dem frischen Kaufsignal auch ein technischer Trendwechsel eingeleitet.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze VARTA-Aktie: