Börsenplätze VARTA-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs VARTA-Aktie:

17,955 EUR -3,00% (24.05.2023, 08:58)



XETRA-Aktienkurs VARTA-Aktie:

18,715 EUR -0,74% (23.05.2023, 17:37)



ISIN VARTA-Aktie:

DE000A0TGJ55



WKN VARTA-Aktie:

A0TGJ5



Ticker-Symbol VARTA-Aktie:

VAR1



Kurzprofil VARTA AG:



Die VARTA AG (ISIN: DE000A0TGJ55, WKN: A0TGJ5, Ticker-Symbol: VAR1) produziert und vermarktet ein umfassendes Batterie-Portfolio von Mikrobatterien, Haushaltsbatterien, Energiespeichersystemen bis zu kundenspezifischen Batterielösungen für eine Vielzahl von Anwendungen und setzt als Technologieführer in wichtigen Bereichen die Industriestandards. Als Muttergesellschaft der Gruppe ist sie in den Geschäftssegmenten "Lithium-Ion Solutions & Microbatteries" und "Household Batteries" tätig.



Das Segment "Lithium-Ion Solutions & Microbatteries" fokussiert sich auf das Mikrobatterien-, Lithium-Ionen-CoinPower-, Lithium-Ionen-Rundzellen (Lithium-Ion Large Cells) sowie auf das Lithium-Ionen-Batteriepack-Geschäft. Durch intensive Forschung und Entwicklung setzt VARTA in vielen Bereichen der Lithium-Ionen-Technologie und bei Mikrobatterien weltweite Maßstäbe und ist so anerkannter Innovationsführer in den wichtigen Wachstumsmärkten der Lithium-Ionen-Technologie sowie bei primären Hörgerätebatterien.



Das Segment "Household Batteries" umfasst das Batteriegeschäft für Endkunden, darunter Haushaltsbatterien, Akkus, Ladegeräte, Portable Power (Power Banks) und Leuchten sowie Energiespeicher. (24.05.2023/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - VARTA-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der VARTA AG (ISIN: DE000A0TGJ55, WKN: A0TGJ5, Ticker-Symbol: VAR1) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die VARTA-Aktie habe gestern mit 18,27 Euro einen weiteren Tiefststand seit März 2018 markiert. Ein Abrutschen auf das damalige Rekordtief von 17,67 Euro sei den Papieren des Batterieherstellers vorerst erspart geblieben. Das dürfte sich heute ändern. Denn Goldmann Sachs habe das Kursziel halbiert und die Einschätzung auf "sell" gesenkt.Goldmann Sachs senke das Kursziel für die VARTA-Aktie von 30 auf 15 Euro. Die Einschätzung sei von "neutral" auf "sell" gesenkt. Analyst Philipp Konig sehe Risiken für die Umsatz- und Ergebnisziele des Unternehmens, die eine massive Erholung der Absatzvolumina von CoinPower voraussetzten. Sie hänge aber von noch unklaren Kundenentscheidungen ab, so Konig. Im profitablen Geschäft mit den Lithium-Ionen Knopfzellen habe das Unternehmen 2022 Marktanteile verloren. In anderen Bereichen sehe der Analyst gleichzeitig kaum Ergebnisdynamik.Oddo-BHF-Analyst, Fabian Semon, habe bereits gestern in einem Update nach einer Roadshow mit dem VARTA-Vorstand wenig Hoffnung gemacht. Für den Batteriehersteller gebe es auf kurze Sicht nichts zum Jubeln, so Semon. Er verweise dabei auf die schwache Profitabilität, den Kapitalbedarf und mögliche weitere Abschreibungen auf CoinPower. Energiespeicher-Systeme seien wohl die einzige Wachstumsstory, brächten aber nur begrenztes Wertsteigerungspotenzial mit sich. Die hohen Wachstumsraten würden der Vergangenheit angehören. Der Analyst habe seine Schätzungen daher überarbeitet und das Kursziel von 30 auf 20 Euro gekappt, die Einstufung aber auf "neutral" belassen."Der Aktionär" halte an seinem Fazit fest: VARTA habe derzeit eine ganze Reihe an Krisen zu bewältigen. Eine signifikante Verbesserung der operativen Entwicklung dürfte sich kurzfristig eher nicht einstellen, zumal sich an der Wettbewerbssituation zuletzt nicht viel geändert habe. Wie die geplante E-Offensive weitergehen solle, sei ebenfalls offen. Zudem müsse sich zeigen, wie lange die finanzielle Stabilität des Batteriekonzerns am Ende wirklich gewährleistet sei.(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link