Kulmbach (www.aktiencheck.de) - VARTA-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Batterieherstellers VARTA AG (ISIN: DE000A0TGJ55, WKN: A0TGJ5, Ticker-Symbol: VAR1) unter die Lupe.Anleger seien bei VARTA wahrlich leidgeprüft. Nach dem Abverkauf in den vergangenen Monaten gebe es heute nach Xetra-Handelsschluss endlich mal zur Abwechslung eine positive Nachricht: Das deutsche Batterieunternehmen melde, dass es die Prognose für 2022 beim EBITDA übertreffe. Der Kurs, der zuvor rund 1,6 Prozent im Minus gelegen habe, drehe deutlich ins Plus.Rund zehn Prozent betrage das Plus zeitweise. Schon ein paar Minuten später seien aber alle Gewinne wieder futsch. Der kurzzeitige Anstieg dürfte vor allem vom ersten Satz der Kapitalmarktmitteilung ausgelöst worden sein: "Die VARTA AG wird im abgelaufenen Geschäftsjahr 2022 ihr prognostiziertes Ziel beim bereinigten EBITDA übertreffen." Nach vorläufigen Zahlen werde das das bereinigte EBITDA bei 69,5 Millionen Euro liegen - und damit höher als die bislang prognostizierten 55 bis 60 Millionen Euro.Anschließend klinge die Sache dann aber schon wieder deutlich ernüchternder. Die Abweichung gegenüber dem oberen Ende der Prognosespanne resultiere aus Einmaleffekten, "insbesondere aus Währungsumrechnung, in der Größenordnung von rund zehn Millionen Euro". Der Umsatz belaufe sich auf 806,9 Millionen Euro und liege damit am unteren Rand der prognostizierten Spanne von 805 bis 820 Millionen Euro. Außerdem werde das Konzernergebnis "aufgrund einer nicht zahlungswirksamen außerplanmäßigen Abschreibung auf das Sachanlagevermögen, insbesondere für das Segment Lithium-Ion CoinPower," stark defizitär bei rund minus 200 Millionen Euro sein.Die Veröffentlichung seiner endgültigen, geprüften Geschäftszahlen habe VARTA für diesen Freitag, 28. April, angekündigt. Die Veröffentlichung habe sich etwas hingezogen - laut Varta aufgrund des Wechsels von KPMG zu PWC (Wirtschaftsprüfer).Ob sich VARTA letztendlich aus dem Tief herausarbeiten kann, bleibt abzuwarten, so Lars Friedrich von "Der Aktionär". (Analyse vom 25.04.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte: