XETRA-Aktienkurs VARTA-Aktie:

22,98 EUR -5,35% (28.04.2023, 13:21)



Tradegate-Aktienkurs VARTA-Aktie:

23,25 EUR -4,00% (28.04.2023, 13:37)



ISIN VARTA-Aktie:

DE000A0TGJ55



WKN VARTA-Aktie:

A0TGJ5



Ticker-Symbol VARTA-Aktie:

VAR1



Kurzprofil VARTA AG:



Die VARTA AG (ISIN: DE000A0TGJ55, WKN: A0TGJ5, Ticker-Symbol: VAR1) produziert und vermarktet ein umfassendes Batterie-Portfolio von Mikrobatterien, Haushaltsbatterien, Energiespeichersystemen bis zu kundenspezifischen Batterielösungen für eine Vielzahl von Anwendungen und setzt als Technologieführer in wichtigen Bereichen die Industriestandards. Als Muttergesellschaft der Gruppe ist sie in den Geschäftssegmenten "Lithium-Ion Solutions & Microbatteries" und "Household Batteries" tätig.



Das Segment "Lithium-Ion Solutions & Microbatteries" fokussiert sich auf das Mikrobatterien-, Lithium-Ionen-CoinPower-, Lithium-Ionen-Rundzellen (Lithium-Ion Large Cells) sowie auf das Lithium-Ionen-Batteriepack-Geschäft. Durch intensive Forschung und Entwicklung setzt VARTA in vielen Bereichen der Lithium-Ionen-Technologie und bei Mikrobatterien weltweite Maßstäbe und ist so anerkannter Innovationsführer in den wichtigen Wachstumsmärkten der Lithium-Ionen-Technologie sowie bei primären Hörgerätebatterien.



Das Segment "Household Batteries" umfasst das Batteriegeschäft für Endkunden, darunter Haushaltsbatterien, Akkus, Ladegeräte, Portable Power (Power Banks) und Leuchten sowie Energiespeicher. (28.04.2023/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - VARTA-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Batterieherstellers VARTA AG (ISIN: DE000A0TGJ55, WKN: A0TGJ5, Ticker-Symbol: VAR1) unter die Lupe.Der Ellwanger Konzern könne die Nachfrage seiner Kunden momentan schwer prognostizieren und senke deshalb seine Erwartung an das laufende Jahr. Heute Abend nach Börsenschluss wolle der in der Krise steckende Batteriehersteller dann noch der Geschäftsbericht für das abgelaufene Jahr vorgelegen. Anleger würden sich im Vorfeld weiter zurückziehen, die VARTA-Aktie gebe deutlich nach.VARTA würden u.a. hohe Energie- und Rohstoffkosten belasten. Um dagegen zu halten, habe der Batteriehersteller ein umfassendes Spar- und Umbauprogramm in die Wege geleitet. Zudem ringe der Konzern schon länger mit einer Nachfrageschwäche bei den Lithium-Ionen-Knopfzellen, die etwa in der Vergangenheit noch kräftig boomenden kabellosen Kopfhörern verbaut würden und dadurch einst für einen großen Wachstumsschub gesorgt hätten. Außerdem habe die eigene Elektroauto-Batteriezelle V4Drive reichlich Geld verschlungen.Die Marktentwicklung sei unsicher, die daraus resultierende prognostizierte Abnahmemengen volatil - v.a. bei den kleinformatigen Lithium-Ionen-Zellen, habe VARTA heute Vormittag überraschend mitgeteilt. Der zuletzt operativ schwächelnde Konzern habe sich Anfang April mit seinen Banken über ein umfangreiches Restrukturierungskonzept geeinigt, das u.a. deutliche Einsparungen bringen sowie Investitionen in Wachstumsfelder wie Energiewende und Elektromobilität freimachen solle. In diesem Zusammenhang sei zuvor eine Kapitalerhöhung durchgeführt worden, die von Tojners Investmentgesellschaft gezeichnet worden sei.(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze VARTA-Aktie: