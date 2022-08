Börsenplätze VARTA-Aktie:



Kurzprofil VARTA AG:



Die VARTA AG (ISIN: DE000A0TGJ55, WKN: A0TGJ5, Ticker-Symbol: VAR1) produziert und vermarktet ein umfassendes Batterie-Portfolio von Mikrobatterien, Haushaltsbatterien, Energiespeichersystemen bis zu kundenspezifischen Batterielösungen für eine Vielzahl von Anwendungen und setzt als Technologieführer in wichtigen Bereichen die Industriestandards. Als Muttergesellschaft der Gruppe ist sie in den Geschäftssegmenten "Microbatteries & Solutions" und "Household Batteries" tätig.



Das Segment "Microbatteries & Solutions" fokussiert sich auf das OEM-Geschäft für Mikrobatterien sowie auf das Lithium-Ionen-Batteriepack-Geschäft. Durch intensive Forschung und Entwicklung setzt VARTA die weltweiten Maßstäbe im Mikrobatterienbereich und ist anerkannter Innovationsführer in den wichtigen Wachstumsmärkten der Lithium-Ionen-Technologie sowie bei primären Hörgerätebatterien. Das Segment "Household Batteries" umfasst das Batteriegeschäft für Endkunden, darunter Haushaltsbatterien, Akkus, Ladegeräte, Portable Power (Power Banks) und Leuchten sowie Energiespeicher. (05.08.2022/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - VARTA-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der VARTA AG (ISIN: DE000A0TGJ55, WKN: A0TGJ5, Ticker-Symbol: VAR1) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der anhaltende Druck auf das operative Geschäft habe die VARTA-Aktien zu Wochenbeginn stark belastet. Der Batteriehersteller habe am Wochenende wegen trüberer Konjunkturaussichten sowie hoher Rohstoff-, Energie- und Transportkosten seine Jahresziele gesenkt. Am kommenden Donnerstag veröffentliche VARTA die endgültigen Zahlen für das zweite Quartal.Kundenprojekte hätten sich verzögert, habe VARTA mitgeteilt. Das Unternehmen habe bereits zum Jahresstart mit einer Nachfrageschwäche bei den sonst so wachstumsstarken Lithium-Ionen-Knopfzellen zu ringen gehabt. Weil unter anderem bei den Kunden Teile gefehlt hätten, um etwa kabellose Kopfhörer fertigzustellen, habe es auch beim einst boomenden Hauptgeschäft der Ellwanger gehakt. Die zu dem Zeitpunkt noch gute Nachfrage nach Haushaltsbatterien und das Wachstum bei Energiespeichern habe das nicht aufwiegen können.Dennoch habe Analyst Jose Asumendi von der US-Bank J.P. Morgan Zuversicht gezeigt. Der Grund für die Senkung des Gewinnausblicks seien wohl vor allem höhere Rohstoffkosten, was aber keinen langfristigen, strukturellen Gegenwind darstelle.Die VARTA-Aktie habe sich im Wochenverlauf von ihren Tiefs zu Wochenbeginn wieder deutlich erholen können. Am Freitagmittag notiere das Papier bei 80,98 Euro. Das Wochentief habe bei 68,50 Euro gelegen. Auch die 21-Tage-Linie für den kurzfristigen Trend habe zurückerobert werden können. Der Konzern müsse derzeit noch einige Hindernisse umschiffen. Doch der Plan für die E-Offensive stehe. Erst wenn sich abzeichne, dass der Konzern im Bereich CoinPower wieder profitabel wachse und in den nächsten Quartalen mit seinen Investitionen in dem lukrativen der E-Mobilitäts-Segment wie geplant Fuß fassen könne, dürfte die Aktie wieder richtig Fahrt aufnehmen. Geduld gefragt, so Marion Schlegel von "Der Aktionär" zur VARTA-Aktie. (Analyse vom 05.08.2022)(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link