Tradegate-Aktienkurs VARTA-Aktie:

29,81 EUR +0,95% (14.10.2022, 08:48)



XETRA-Aktienkurs VARTA-Aktie:

29,15 EUR +3,74% (13.10.2022)



ISIN VARTA-Aktie:

DE000A0TGJ55



WKN VARTA-Aktie:

A0TGJ5



Ticker-Symbol VARTA-Aktie:

VAR1



Kurzprofil VARTA AG:



Die VARTA AG (ISIN: DE000A0TGJ55, WKN: A0TGJ5, Ticker-Symbol: VAR1) produziert und vermarktet ein umfassendes Batterie-Portfolio von Mikrobatterien, Haushaltsbatterien, Energiespeichersystemen bis zu kundenspezifischen Batterielösungen für eine Vielzahl von Anwendungen und setzt als Technologieführer in wichtigen Bereichen die Industriestandards. Als Muttergesellschaft der Gruppe ist sie in den Geschäftssegmenten "Microbatteries & Solutions" und "Household Batteries" tätig.



Das Segment "Microbatteries & Solutions" fokussiert sich auf das OEM-Geschäft für Mikrobatterien sowie auf das Lithium-Ionen-Batteriepack-Geschäft. Durch intensive Forschung und Entwicklung setzt VARTA die weltweiten Maßstäbe im Mikrobatterienbereich und ist anerkannter Innovationsführer in den wichtigen Wachstumsmärkten der Lithium-Ionen-Technologie sowie bei primären Hörgerätebatterien. Das Segment "Household Batteries" umfasst das Batteriegeschäft für Endkunden, darunter Haushaltsbatterien, Akkus, Ladegeräte, Portable Power (Power Banks) und Leuchten sowie Energiespeicher. (14.10.2022/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - VARTA-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der VARTA AG (ISIN: DE000A0TGJ55, WKN: A0TGJ5, Ticker-Symbol: VAR1) unter die Lupe.Eine fulminante Rallye an den US-Börsen sorge vor dem Wochenende auch bei DAX und Co für weitere Aufschläge. Mit dem nächsten Stimmungs- und Richtungswechsel könnte auch die VARTA-Aktie wieder den Vorwärtsgang einlegen. Fundamentale Neuigkeiten oder frische Analystenstimmen gebe es derzeit aber keine.Offiziell herrsche weiter Funkstille bei VARTA. Laut Finanzkalender stünden die Zahlen für das abgelaufene dritte Quartal 2022 erst am 15. November auf der Agenda. Hinter den Kulissen dürfte der Batteriehersteller aber bereits aktiv sein, um den angeschlagenen Batteriehersteller wieder auf Kurs zu kriegen.Viel Arbeit in einem ambitionierten Marktumfeld. Denn der allgemeine Kostendruck sollte erst einmal anhalten, der Druck der Wettbewerber ebenfalls.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze VARTA-Aktie: