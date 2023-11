Tradegate-Aktienkurs VARTA-Aktie:

21,21 EUR -1,26% (23.11.2023, 18:23)



XETRA-Aktienkurs VARTA-Aktie:

21,20 EUR -2,39% (23.11.2023, 17:35)



ISIN VARTA-Aktie:

DE000A0TGJ55



WKN VARTA-Aktie:

A0TGJ5



Ticker-Symbol VARTA-Aktie:

VAR1



Kurzprofil VARTA AG:



Die VARTA AG (ISIN: DE000A0TGJ55, WKN: A0TGJ5, Ticker-Symbol: VAR1) produziert und vermarktet ein umfassendes Batterie-Portfolio von Mikrobatterien, Haushaltsbatterien, Energiespeichersystemen bis zu kundenspezifischen Batterielösungen für eine Vielzahl von Anwendungen und setzt als Technologieführer in wichtigen Bereichen die Industriestandards. Als Muttergesellschaft der Gruppe ist sie in den Geschäftssegmenten "Lithium-Ion Solutions & Microbatteries" und "Household Batteries" tätig.



Das Segment "Lithium-Ion Solutions & Microbatteries" fokussiert sich auf das Mikrobatterien-, Lithium-Ionen-CoinPower-, Lithium-Ionen-Rundzellen (Lithium-Ion Large Cells) sowie auf das Lithium-Ionen-Batteriepack-Geschäft. Durch intensive Forschung und Entwicklung setzt VARTA in vielen Bereichen der Lithium-Ionen-Technologie und bei Mikrobatterien weltweite Maßstäbe und ist so anerkannter Innovationsführer in den wichtigen Wachstumsmärkten der Lithium-Ionen-Technologie sowie bei primären Hörgerätebatterien.



Das Segment "Household Batteries" umfasst das Batteriegeschäft für Endkunden, darunter Haushaltsbatterien, Akkus, Ladegeräte, Portable Power (Power Banks) und Leuchten sowie Energiespeicher. (23.11.2023/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - VARTA-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt im Interview mit "Der Aktionär TV" die VARTA-Aktie (ISIN: DE000A0TGJ55, WKN: A0TGJ5, Ticker-Symbol: VAR1) unter die Lupe.VARTA habe mit dem Neunmonatsbericht vor Kurzem die zuletzt im Sommer gesenkten Jahresprognosen für 2023 bestätigt. Damit habe der Anbieter von Mikrobatterien, Haushaltsbatterien, Energiespeichersystemen und kundenspezifischen Batterielösungen die Anleger zwar weiter beruhigen können. Für Entwarnung sei es aber noch zu früh."Unsere Maßnahmen greifen. Wir haben effektiv Kosten gesenkt", so Vorstand Dr. Markus Hackstein bei der Vorlage der Zahlen. "Das angelaufene Weihnachtsgeschäft entwickelt sich so, wie wir es geplant haben und wir konnten in einigen Bereichen unsere gestiegenen Kosten an unsere Kunden weitergeben."Für das kommende Jahr peile der Ellwanger Konzern Umsatzerlöse von mindestens 900 Mio. Euro an. Eine vor dem Hintergrund der Entwicklung im laufenden Geschäftsjahr und einer weiter angespannten Wirtschaftslage eine zumindest ambitionierte Planung. Mit der Hoffnung auf eine weitere Belebung der Nachfrage müsse die Restrukturierung dazu konsequent vorangetrieben, aber gleichzeitig auch die finanzielle Stabilität nachhaltig gewährleistet werden. "Der Aktionär" halte daher vorerst an seiner abwartenden Haltung fest, so Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im Interview mit "Der Aktionär TV". (Analyse vom 23.11.2023)Hinweis auf Interessenkonflikte: Aktien von PVA TePla, GFT Technologies, Eckert & Ziegler, 2G Energy sowie Derivate auf SIXT und TeamViewer befinden sich in einem Real-Depot der Börsenmedien AG. HIER abrufen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze VARTA-Aktie: