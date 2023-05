Thomas Schießle und Daniel Großjohann, Experten der EQUI.TS GmbH, stufen die VARTA-Aktie unverändert auf "halten" ein. (Analyse vom 03.05.2023)



Kurzprofil VARTA AG:



Die VARTA AG (ISIN: DE000A0TGJ55, WKN: A0TGJ5, Ticker-Symbol: VAR1) produziert und vermarktet ein umfassendes Batterie-Portfolio von Mikrobatterien, Haushaltsbatterien, Energiespeichersystemen bis zu kundenspezifischen Batterielösungen für eine Vielzahl von Anwendungen und setzt als Technologieführer in wichtigen Bereichen die Industriestandards. Als Muttergesellschaft der Gruppe ist sie in den Geschäftssegmenten "Lithium-Ion Solutions & Microbatteries" und "Household Batteries" tätig.



Das Segment "Lithium-Ion Solutions & Microbatteries" fokussiert sich auf das Mikrobatterien-, Lithium-Ionen-CoinPower-, Lithium-Ionen-Rundzellen (Lithium-Ion Large Cells) sowie auf das Lithium-Ionen-Batteriepack-Geschäft. Durch intensive Forschung und Entwicklung setzt VARTA in vielen Bereichen der Lithium-Ionen-Technologie und bei Mikrobatterien weltweite Maßstäbe und ist so anerkannter Innovationsführer in den wichtigen Wachstumsmärkten der Lithium-Ionen-Technologie sowie bei primären Hörgerätebatterien.



Das Segment "Household Batteries" umfasst das Batteriegeschäft für Endkunden, darunter Haushaltsbatterien, Akkus, Ladegeräte, Portable Power (Power Banks) und Leuchten sowie Energiespeicher. (03.05.2023/ac/a/t)



Frankfurt am Main (www.aktiencheck.de) - VARTA-Aktienanalyse der EQUI.TS GmbH:Thomas Schießle und Daniel Großjohann, Aktienexperten der EQUI.TS GmbH, nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Batterieherstellers VARTA AG (ISIN: DE000A0TGJ55, WKN: A0TGJ5, Ticker-Symbol: VAR1) unter die Lupe.Die Topline-Priorität werde um die nachhaltige Senkung und Flexibilisierung der (Personal- und Energie-) Kosten ergänzt und durch den neuen, "sanierungserfahren" CFO Marc Hundsdorf ab 15.05.23 vorangetrieben werden, schreiben die Fachanalysten von EQUI.TS GmbH in ihrer jüngsten Studie zu VARTA. Eine massive Bilanzbereinigung in FY 22 und Personalabbau im laufenden und kommenden Jahr seien zentrale Elemente des Sanierungskonzepts, das von den Banken unterstützt würde. Absenkung der Preispunkte und Marktanteile in einer wachsenden Zahl von Zielmärkten hätten jetzt höchste Priorität.Rund EUR 40 Mio. Entlastungen seien somit initiiert. Knapp EUR 50 Mio. seien durch eine Barkapitalerhöhung im März 2023 zugeflossen. Nach den kräftigen Expansionsschritte der Vergangenheit würde das Investitionstempo gebremst, denn die Verschuldung müsse sinken.Nach dem defizitären Q4/22 dürfte auch das Q1/23 (Details: 15.05.23) defizitär werden.Die Q1/23-Guidance für Umsatz und adj. EBITDA ziele auf EUR 160 - EUR 170 Mio. /EUR -5 - EUR 0 Mio. (Vj.: EUR 185,3 Mio. /EUR 38,1 Mio.).Am 28.04.23 sei die 23er Jahresplanung - wegen schwer prognostizierbarer Nachfrageperspektive bei Coin Power - überraschend abgesenkt worden.Der Aktienbewertung reflektiere die Aussichten und scheine insofern fair und folge dem zyklischen Modell, fassen die Fachanalysten von EQUI.TS GmbH zusammen.Nachhaltig müsse am Investorenvertrauen gearbeitet werden, so die Studie weiter.Das Chance-/Risiko-Verhältnis sei so gesehen noch ungünstig.