XETRA-Aktienkurs VARTA-Aktie:

81,62 EUR +3,13% (01.07.2022, 11:41)



Tradegate-Aktienkurs VARTA-Aktie:

81,80 EUR +3,39% (01.07.2022, 12:05)



ISIN VARTA-Aktie:

DE000A0TGJ55



WKN VARTA-Aktie:

A0TGJ5



Ticker-Symbol VARTA-Aktie:

VAR1



Kurzprofil VARTA AG:



Die VARTA AG (ISIN: DE000A0TGJ55, WKN: A0TGJ5, Ticker-Symbol Deutschland:VAR1) produziert und vermarktet ein umfassendes Batterie-Portfolio von Mikrobatterien, Haushaltsbatterien, Energiespeichersystemen bis zu kundenspezifischen Batterielösungen für eine Vielzahl von Anwendungen und setzt als Technologieführer in wichtigen Bereichen die Industriestandards. Als Muttergesellschaft der Gruppe ist sie in den Geschäftssegmenten "Microbatteries & Solutions" und "Household Batteries" tätig.



Das Segment "Microbatteries & Solutions" fokussiert sich auf das OEM-Geschäft für Mikrobatterien sowie auf das Lithium-Ionen-Batteriepack-Geschäft. Durch intensive Forschung und Entwicklung setzt VARTA die weltweiten Maßstäbe im Mikrobatterienbereich und ist anerkannter Innovationsführer in den wichtigen Wachstumsmärkten der Lithium-Ionen-Technologie sowie bei primären Hörgerätebatterien. Das Segment "Household Batteries" umfasst das Batteriegeschäft für Endkunden, darunter Haushaltsbatterien, Akkus, Ladegeräte, Portable Power (Power Banks) und Leuchten sowie Energiespeicher. (01.07.2022/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - VARTA-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Batterieherstellers VARTA AG (ISIN: DE000A0TGJ55, WKN: A0TGJ5, Ticker-Symbol: VAR1) unter die Lupe.Der TecDAX-Titel stehe weiter hoch in der Gunst der Anleger. Dabei befinde sich die VARTA-Aktie charttechnisch betrachtet in einem Abwärtstrend. Operativ müsse sich VARTA zudem ordentlich strecken, um die Jahresprognosen zu erreichen. Für Fantasie sorge hingegen die geplante Wachstumsoffensive mit dem Einstieg in den lukrativen E-Mobility-Bereich.Aktuell herrsche Funkstille bei VARTA. Die Q2-Zahlen stünden erst für den 11. August auf der Agenda. In Q1 hätten die steigenden Rohstoffpreise und die Unterbrechungen bei den Lieferketten den Batteriehersteller leicht ausgebremst. Der Konzern wolle die höheren Kosten zwar über Preiserhöhungen an seine Kunden weitergeben. Dies erfolge allem Anschein nach allerdings mit Verzögerung und hänge von der Konkurrenzlage am Markt ab.Erste Analysten sähen das Erreichen der Jahresprognosen in Gefahr. Aus charttechnischer Sicht befinde sich die VARTA-Aktie auf mehrmonatiger Talfahrt, arbeite derzeit aber am viel zitierten Boden.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze VARTA-Aktie: