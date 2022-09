XETRA-Aktienkurs VARTA-Aktie:

39,88 EUR -32,02% (23.09.2022, 15:26)



Tradegate-Aktienkurs VARTA-Aktie:

39,31 EUR -33,10% (23.09.2022, 15:41)



ISIN VARTA-Aktie:

DE000A0TGJ55



WKN VARTA-Aktie:

A0TGJ5



Ticker-Symbol VARTA-Aktie:

VAR1



Kurzprofil VARTA AG:



Die VARTA AG (ISIN: DE000A0TGJ55, WKN: A0TGJ5, Ticker-Symbol Deutschland:VAR1) produziert und vermarktet ein umfassendes Batterie-Portfolio von Mikrobatterien, Haushaltsbatterien, Energiespeichersystemen bis zu kundenspezifischen Batterielösungen für eine Vielzahl von Anwendungen und setzt als Technologieführer in wichtigen Bereichen die Industriestandards. Als Muttergesellschaft der Gruppe ist sie in den Geschäftssegmenten "Microbatteries & Solutions" und "Household Batteries" tätig.



Das Segment "Microbatteries & Solutions" fokussiert sich auf das OEM-Geschäft für Mikrobatterien sowie auf das Lithium-Ionen-Batteriepack-Geschäft. Durch intensive Forschung und Entwicklung setzt VARTA die weltweiten Maßstäbe im Mikrobatterienbereich und ist anerkannter Innovationsführer in den wichtigen Wachstumsmärkten der Lithium-Ionen-Technologie sowie bei primären Hörgerätebatterien. Das Segment "Household Batteries" umfasst das Batteriegeschäft für Endkunden, darunter Haushaltsbatterien, Akkus, Ladegeräte, Portable Power (Power Banks) und Leuchten sowie Energiespeicher. (23.09.2022/ac/a/t)



VARTA-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der VARTA AG (ISIN: DE000A0TGJ55, WKN: A0TGJ5, Ticker-Symbol: VAR1) unter die Lupe.Es habe sich abgezeichnet. Heute Morgen seien es nur Spekulationen gewesen, jetzt sei es amtlich: VARTA ziehe seine zuletzt Ende Juli 2022 angepasste Prognose für das Geschäftsjahr 2022 und seine Prognose für das dritte Quartal 2022 zurück. Hintergrund der zurückgezogenen Prognosen seien die gegenüber der Annahme bei der letzten Prognosesenkung im Juli weiter gestiegene Kosten für Energie und der Rohstoffpreise bei limitierter bzw. verzögerter Möglichkeit der Weitergabe an die Kunden. Zusätzlich würden sich die Lieferfreigabe bzw. Abrufe für zwei große Aufträge mit OEMs verzögern. "Abhängig davon können gegebenenfalls signifikante Volumina in diesem Jahr nicht mehr ausgeliefert werden", heiße es dazu in einer entsprechenden Mitteilung.Dem Vorstand sei es vor Erhalt der Geschäftszahlen für das dritte Quartal und aufgrund der unsicheren Umsatzentwicklung im vierten Quartal eigenen Angaben zufolge zum jetzigen Zeitpunkt nicht möglich, eine verlässliche aktualisierte Prognose für das laufende Geschäftsjahr 2022 abzugeben. "Die VARTA AG wird eine neue Prognose bezüglich des Geschäftsjahrs 2022 abgeben, sobald dies möglich ist", heiße es in der Meldung."Der Aktionär" habe zuletzt bereits erklärt, dass für eine nachhaltige Trendwende derzeit die notwendigen Impulsgeber fehlen würden. "Erst wenn sich tatsächlich abzeichnet, dass der Konzern im Bereich CoinPower profitabel wächst und in den nächsten Quartalen (mit einem Partner oder ohne) mit seinen Investitionen in dem lukrativen der E-Mobilitäts-Segment wie geplant Fuß fassen kann, dürfte die Aktie wieder Fahrt aufnehmen", habe das Fazit gelautet. Mit Blick auf die heutige Meldung scheine der deutsche Batteriehersteller von beiden Szenarien derzeit weit entfernt zu sein.