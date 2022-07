Tradegate-Aktienkurs VARTA-Aktie:

72,66 EUR -5,91% (14.07.2022, 16:22)



XETRA-Aktienkurs VARTA-Aktie:

72,94 EUR -5,66% (14.07.2022, 16:07)



ISIN VARTA-Aktie:

DE000A0TGJ55



WKN VARTA-Aktie:

A0TGJ5



Ticker-Symbol VARTA-Aktie:

VAR1



Kurzprofil VARTA AG:



Die VARTA AG (ISIN: DE000A0TGJ55, WKN: A0TGJ5, Ticker-Symbol: VAR1) produziert und vermarktet ein umfassendes Batterie-Portfolio von Mikrobatterien, Haushaltsbatterien, Energiespeichersystemen bis zu kundenspezifischen Batterielösungen für eine Vielzahl von Anwendungen und setzt als Technologieführer in wichtigen Bereichen die Industriestandards. Als Muttergesellschaft der Gruppe ist sie in den Geschäftssegmenten "Microbatteries & Solutions" und "Household Batteries" tätig.



Das Segment "Microbatteries & Solutions" fokussiert sich auf das OEM-Geschäft für Mikrobatterien sowie auf das Lithium-Ionen-Batteriepack-Geschäft. Durch intensive Forschung und Entwicklung setzt VARTA die weltweiten Maßstäbe im Mikrobatterienbereich und ist anerkannter Innovationsführer in den wichtigen Wachstumsmärkten der Lithium-Ionen-Technologie sowie bei primären Hörgerätebatterien. Das Segment "Household Batteries" umfasst das Batteriegeschäft für Endkunden, darunter Haushaltsbatterien, Akkus, Ladegeräte, Portable Power (Power Banks) und Leuchten sowie Energiespeicher. (14.07.2022/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - VARTA-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der VARTA AG (ISIN: DE000A0TGJ55, WKN: A0TGJ5, Ticker-Symbol: VAR1) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Aktuell herrsche Funkstille bei VARTA. Die Zahlen für das zweite Quartal stünden erst für den 11. August auf der Agenda. Im ersten Quartal hätten die steigenden Rohstoffpreise und die Unterbrechungen bei den Lieferketten den Batteriehersteller ausgebremst. Erste Analysten sähen das Erreichen der Jahresprognosen in Gefahr. Ein massiver Insiderverkauf und ein angeschlagener Chart würden da ins Bild passen.Nach einer kurzen Erholungsbewegung steuere die Aktie wieder auf die vor allem kurzfristig wichtige Unterstützung im Bereich um 75 Euro zu. Biete diese Marke keinen ausreichenden Halt, würde der Abwärtsdruck zunehmen. Ein erneuter Test des Jahrestiefs bei 67,88 Euro wäre nicht ausgeschlossen.Heute Mittag sei zudem ein Insiderverkauf über den Ticker gelaufen. Mehrheitsaktionär Michael Tojner - das von ihm geführte Schweizer Industrie-Konglomerat Montana Tech Components halte rund 55,9 Prozent aller VARTA-Anteile - habe demnach am 11. Juli bei Kursen von 78 Euro 200.000 VARTA-Aktien im Wert von 15,6 Millionen Euro verkauft. Sicher, Tojner sei bereits in der Vergangenheit mit einigen Insiderverkäufen in Erscheinung getreten, doch das Volumen sei diesmal deutlich höher ausgefallen als bisher.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze VARTA-Aktie: