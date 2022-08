XETRA-Aktienkurs VARTA-Aktie:

Kurzprofil VARTA AG:



Die VARTA AG (ISIN: DE000A0TGJ55, WKN: A0TGJ5, Ticker-Symbol Deutschland:VAR1) produziert und vermarktet ein umfassendes Batterie-Portfolio von Mikrobatterien, Haushaltsbatterien, Energiespeichersystemen bis zu kundenspezifischen Batterielösungen für eine Vielzahl von Anwendungen und setzt als Technologieführer in wichtigen Bereichen die Industriestandards. Als Muttergesellschaft der Gruppe ist sie in den Geschäftssegmenten "Microbatteries & Solutions" und "Household Batteries" tätig.



Das Segment "Microbatteries & Solutions" fokussiert sich auf das OEM-Geschäft für Mikrobatterien sowie auf das Lithium-Ionen-Batteriepack-Geschäft. Durch intensive Forschung und Entwicklung setzt VARTA die weltweiten Maßstäbe im Mikrobatterienbereich und ist anerkannter Innovationsführer in den wichtigen Wachstumsmärkten der Lithium-Ionen-Technologie sowie bei primären Hörgerätebatterien. Das Segment "Household Batteries" umfasst das Batteriegeschäft für Endkunden, darunter Haushaltsbatterien, Akkus, Ladegeräte, Portable Power (Power Banks) und Leuchten sowie Energiespeicher. (19.08.2022/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - VARTA-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Batterieherstellers VARTA AG (ISIN: DE000A0TGJ55, WKN: A0TGJ5, Ticker-Symbol: VAR1) unter die Lupe.Im schwachen Gesamtmarkt habe die VARTA-Aktie am Freitag fast 5% abgeben müssen. Das Chartbild habe sich mit dem erneuten Rücksetzer somit weiter eingetrübt.Seit ziemlich genau einem Jahr gehe es für die VARTA-Aktie immer weiter gen Süden. Ausgehend von dem 2021er-Zwischenhoch bei 165,90 Euro sei es für sie in einem breiten Abwärtskanal auf Talfahrt gegangen. Nachdem sie sich Mitte Juli im Unterstützungsbereich zwischen 70 und 72 Euro habe fangen können, sei die Hoffnung auf einen Rebound noch groß gewesen. Nach einer anfänglichen Erholungsbewegung sei allerdings bereits nach wenigen Handelstagen im Bereich der oberen Kanalbegrenzung bei rund 82 Euro Schluss gewesen.Erst habe der Stochastik-Indikator, danach auch der MACD, ein Verkaufssignal generiert, beide hätten den Titel zurück in den Kanal fallen lassen. Ein erneutes Anlaufen der Unterstützung zwischen 70 und 72 Euro sei jetzt recht wahrscheinlich. Könne dieser keinen Halt bieten, müssten sich Anleger sogar auf weitere Rücksetzer bis in den Bereich um 65 Euro einstellen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze VARTA-Aktie: