Kurzprofil VARTA AG:



Die VARTA AG (ISIN: DE000A0TGJ55, WKN: A0TGJ5, Ticker-Symbol: VAR1) produziert und vermarktet ein umfassendes Batterie-Portfolio von Mikrobatterien, Haushaltsbatterien, Energiespeichersystemen bis zu kundenspezifischen Batterielösungen für eine Vielzahl von Anwendungen und setzt als Technologieführer in wichtigen Bereichen die Industriestandards. Als Muttergesellschaft der Gruppe ist sie in den Geschäftssegmenten "Microbatteries & Solutions" und "Household Batteries" tätig.



Das Segment "Microbatteries & Solutions" fokussiert sich auf das OEM-Geschäft für Mikrobatterien sowie auf das Lithium-Ionen-Batteriepack-Geschäft. Durch intensive Forschung und Entwicklung setzt VARTA die weltweiten Maßstäbe im Mikrobatterienbereich und ist anerkannter Innovationsführer in den wichtigen Wachstumsmärkten der Lithium-Ionen-Technologie sowie bei primären Hörgerätebatterien. Das Segment "Household Batteries" umfasst das Batteriegeschäft für Endkunden, darunter Haushaltsbatterien, Akkus, Ladegeräte, Portable Power (Power Banks) und Leuchten sowie Energiespeicher. (15.11.2022/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - VARTA-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der VARTA AG (ISIN: DE000A0TGJ55, WKN: A0TGJ5, Ticker-Symbol: VAR1) unter die Lupe.Der Batteriekonzern rechne im restlichen und auch im kommenden Jahr mit weiteren Problemen bei seinen Geschäften. In diesem Jahr gehe das Ellwanger Unternehmen von einem Umsatz zwischen 805 und 820 Mio. Euro aus, wie es am Dienstag mitgeteilt habe. Diese Erlöse wären am unteren Ende der Prognosespanne über 10% weniger als im Vorjahr mit 903 Mio. Euro. VARTA habe im September die ursprünglichen Jahresziele kassiert, weil Kunden bei zwei großen Aufträgen weniger abgenommen hätten, die Kosten gestiegen seien und diese hätten nicht sofort weitergegeben werden können.Für 2023 peile VARTA 850 bis 880 Mio. Euro Umsatz an. Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen solle dieses Jahr von 283 Mio. Euro im Vorjahr auf 55 bis 60 Mio. Euro zusammenschmelzen. Für das kommende Jahr seien 90 bis 110 Mio. Euro operativer Gewinn einkalkuliert. Analystenschätzungen seien zuletzt noch von deutlich mehr Ergebnis ausgegangen.VARTA habe die Zahlen zunächst am Vormittag bekanntgeben wollen, habe dies jedoch aus technischen Gründen verschieben müssen. Die Zahlen würden enttäuschen, die VARTA-Aktie könne ihre Verluste der vergangenen Stunden nicht wettmachen. Der Titel sei derzeit kein Kauf, so Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 15.11.2022)Börsenplätze VARTA-Aktie: